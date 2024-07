Der MSV Duisburg steht vor dem ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison. Und das bestenfalls vor einer "deutlich fünfstelligen" Kulisse.

Nach knapp drei Monaten bestreitet der MSV Duisburg am Samstag wieder ein Heimspiel in der Arena. Gegenüber dem von Fan-Ausschreitungen überschatteten 2:2 in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue im Mai hat sich die Situation vor dem Duell mit Türkspor Dortmund (14 Uhr, RS-Liveticker) um 180 Grad gedreht.

Die Euphorie bei den Zebras ist groß und nach dem erfolgreichen Regionalliga-Auftakt noch einmal gewachsen - vor 6000 mitgereisten Fans besiegte der MSV am Freitag den FC Gütersloh mit 1:0. Und auch beim ersten Heimauftritt der Saison kann sich das Team von Trainer Dietmar Hirsch wohl auf eine für Viertliga-Verhältnisse riesige Kulisse freuen.

Das möchte auch das Fan-Bündnis "Laufen für den MSV" sicherstellen. Auf seiner Facebook-Seite kündigt es die "Mission: Deutlich fünfstellig" an und ruft zum zahlreichen Erscheinen bei der anstehenden Partie auf. "Diese Energie, diese typische Duisburger Steh-Auf-Mentalität ist wieder da und der Übergang zu blanker Euphorie kann fließend sein. Die Gütersloh-Invasion war ein voller Erfolg. Der erste Schritt ist gemacht. Doch nun müssen wir damit beginnen, wieder die Festung Wedau zu bauen. Mannschaft und Fans gemeinsam."

Und weiter: "Mobilisiert und trommelt nochmal in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Ladet auch alle verprellten und abgekühlten MSV-Freunde ein, dabei zu sein. Teilt diesen Aufruf und lasst uns am Samstag deutlich fünfstellig werden." Es werde zwar auch Rückschläge geben. "Aber nicht jetzt und nicht am Samstag. Jetzt wird die Festung Wedau gebaut."





In der vergangenen Saison fanden 13 der 19 Heimspiele vor einer fünfstelligen Kulisse statt. Den schwächsten Wert gab es im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt Ende des vergangenen Jahres (8189). In der 3. Liga brachten die Gastvereine aber deutlich mehr Fans mit, als es in der Regionalliga der Fall sein wird.

Jedenfalls darf sich Liga-Neuling Türkspor auf die vermutlich größte Kulisse seiner Vereinsgeschichte freuen. Die aktive Fanszene des MSV rief alle Duisburger dazu auf, sich ab 10.30 Uhr in der Innenstadt "Am Geier" auf die Partie einzustimmen und blau-weiße Trikots zu tragen.