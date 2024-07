Der MSV Duisburg startet beim FC Gütersloh in die Regionalliga-Saison. Zuvor hat der FCG Infos für anreisende Fans der Zebras zusammengestellt.

Es wird voll am Freitagabend beim FC Gütersloh - das ist bereits klar. Der MSV Duisburg kommt zum mit Spannung erwarteten Auftaktspiel der Regionalliga West (19 Uhr, RS-Liveticker) - und mehr als 7000 Fans wollen dabei sein. Auch ein ausverkauftes Haus ist bei der Gesamtkapazität von 8400 Zuschauern möglich.

Bis zu 6000 Fans aus Duisburg kommen ins Heidewaldstadion, Gästekarten gibt es nicht mehr zu kaufen. Der FCG hatte bereits zusätzliche Blöcke für die MSV-Anhänger geöffnet. Und der Vorjahres-Aufsteiger hätte wohl auch gerne 400 weiteren Duisburgern Platz geboten. Doch der Block 0 muss Vereinsangaben zufolge geschlossen bleiben. "Leider sind unsere Bemühungen am Ordnungsamt und am Brandschutz gescheitert", heißt es in einer Mitteilung.

Ähnlich sieht es beim Catering-Angebot aus. Dieses wurde von Gütersloh bereits erweitert - nur Barzahlung ist im Stadion möglich -, aber nicht so umfassend, wie es der Klub offenbar lieb gewesen wäre. "Gerne hätten wir auch noch weitere Bierwagen aufgestellt, allerdings war auch hier die Standortabstimmung mit den Behörden nicht von Erfolg gekrönt." Es soll aber Theken geben, an denen ausschließlich Bier erhältlich ist.

Wichtig außerdem für Fans aus Duisburg, die sich mit Karten für den Heimbereich eingedeckt haben: Wer sich durch Trikot, Schal, Kopfbedeckung oder sonst wie als MSV-Fan zu erkennen gibt, erhält keinen Zutritt zu den FCG-Blöcken.

Das Stadion öffnet um 17.30 Uhr und damit 90 Minuten vor Anpfiff. Es gibt insgesamt fünf Eingänge - zwei davon für Gästefans. Am Stadion selbst stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Daher empfehlen die Gastgeber die Anreise zu Fuß, mit dem Rad oder ÖPNV. Die Duisburger planen ohnehin einen Fanmarsch. Dieser soll gegen 17.20 Uhr am Bahnhof beginnen.

Alles zur Anreise und zu Parkmöglichkeiten explizit für aus dem Ruhrgebiet anreisende Fans und weitere Informationen hat der FC Gütersloh auf seiner Website veröffentlicht.