Der MSV Duisburg ist aus dem Trainingslager in Epe zurückgekehrt und ruht sich zwei Tage aus. In diesen Stunden wird auch Dietmar Hirsch weiter grübeln.

Eine Woche lang bereitete Dietmar Hirsch die Spieler des MSV Duisburg im niederländischen Epe auf die in drei Wochen startende Regionalliga-West-Saison 2024/2025 vor.

Sein Fazit der letzten Tage fiel äußerst positiv aus – RevierSport berichtete. Nach drei Wochen Trainingsbetrieb könnte man meinen, dass der MSV-Trainer sich über den neuen Kapitän der Zebras schon einig sein könnte. Doch nichts da. Der 52-Jährige hat aus der Vergangenheit gelernt.

„Mein Trainerteam und ich haben in der Vergangenheit vielleicht zu früh diese wichtige Position bestimmt. Aktuell ist es so, dass wir einige erfahrene Jungs im Kader haben. Da kommen einige Spieler, was das Kapitänsamt angeht, infrage. Wir lassen uns da nicht drängen und bewusst Zeit“, erklärt Hirsch gegenüber RS.

Alexander Hahn, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Gerrit Wegkamp und Franko Uzelac, der schon bei seinen letzten Stationen in Aachen und Fortuna Köln die Binde trug, dürften heiße Kandidaten auf die Rolle des Mannschaftsführers sein. Und: Hirsch kennt Uzelac noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Oldenburg. Er gilt als ein vertrauter Spieler des MSV-Trainers. Aber: In Oldenburg war Uzelac unter Hirsch kein Kapitän. Es bleibt also spannend.

Vielleicht wird auch noch ein gänzlicher Neuer der neue Kapitän. Denn wie Hirsch verriet, sind die Duisburger mit ihren Personalplanungen noch längst nicht durch. Bis zu drei Verstärkungen werden noch gesucht.

„Zwei, drei Jungs würden uns noch gut zu Gesicht stehen. Sowohl für die Defensive als auch Offensive suchen wir noch nach Verstärkungen. Aber das Transferfenster hat noch lange auf und da gedulden wir uns. Bei guten Spielern benötigt man manchmal auch einen langen Atem“, verrät Hirsch, der am Sonntag (7. Juli) und Montag (8. Juli) seinen Schützlingen zwei freie Tage gewährte, bevor es am Dienstag (9. Juli) mit einer Doppeleinheit weitergeht.

Der Sommerfahrplan des MSV Duisburg im Überblick

Montag, 17. Juni: Erstes Training

Mittwoch, 26. Juni: Testspiel beim SV Sonsbeck (7:1)

Sonntag, 30. Juni, bis Samstag, 6. Juli: Trainingslager in Epe (Niederlande)

Mittwoch, 3. Juli Testspiel gegen Hibernian (0:1)

Samstag, 6. Juli: Testspiel gegen Volendam (0:0)

Mittwoch, 10. Juli: Testspiel gegen Preußen Münster – unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Samstag, 13. Juli, 14 Uhr: Testspiel beim Bonner SC

Samstag, 20. Juli: Testspiel gegen Notts County

Sonntag, 21. Juli: Familientag an der Westender Straße