Der 1. FC Bocholt geht als amtierender "Vize" der Regionalliga West in die neue Saison 2024/2025. RevierSport hat mit Trainer Björn Mehnert gesprochen.

Am Ende langte es für den Wintermeister der vergangenen Regionalliga-West-Saison für die Vize-Meisterschaft. Alemannia Aachen zeigte sich letztendlich zu konstant und stark.

In der neuen Saison will der 1. FC Bocholt wieder eine gute Rolle spielen. "Ich sehe die Liga sehr ausgeglichen. Der MSV Duisburg wird der Gejagte sein. Dahinter sehe ich aber eine extreme Dichte von bis zu zehn Vereinen, die sich kaum etwas nehmen. Es wird eine spannende Saison. Wir haben eine gute Mannschaft beisammen und wollen unseren Fans viel Grund zum Jubeln geben", sagt Björn Mehnert.

Der ehemalige Wuppertal-Coach hat die Nachfolge von Dietmar Hirsch, der bekanntlich zum MSV Duisburg wechselte, angetreten. Am Hünting fühlt sich der 47-jährige Fußballlehrer pudelwohl. "Ich habe ja schon für einige Vereine gearbeitet. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich noch nie solch einen herzlichen Empfang wie in Bocholt hatte. Hier wird Tradition mit dem Familiären verbunden. Das gefällt mir. Hier ist so viel Herzblut dabei", sagt Mehnert.

Die Bocholter, die von Geschäftsführer Christopher Schorch und Vorstandsberater Marcus Uhlig - zunächst einmal bis September 2024 - geführt werden, wollen den nächsten Schritt gehen. Und das nicht nur in sportlicher Hinsicht.

1. FC Bocholt: Mehnert muss Verlust von drei Stammspielern auffangen

"Der 1. FC Bocholt hat eine richtig gute Entwicklung vollzogen. Aber, wenn man sich hier umschaut, dann ist natürlich noch sehr viel zu tun. Der Verein hat auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen und will Schritt für Schritt wachsen. Auch wir als Mannschaft wollen uns in der kommenden Saison weiterentwickeln", erklärt Mehnert.

Mit Malek Fakhro (MSV Duisburg), Lukas Frenkert (Preußen Münster, war ausgeliehen) und Marc Beckert (Karriereende) hat der 1. FC Bocholt drei wichtige Stammspieler verloren. Doch, so empfindet es auch Mehnert, konnte Bocholts Manager Christopher Schorch durchaus adäquaten Ersatz finden.

Denn die Zugänge Julian Riedel (Waldhof Mannheim), Philipp Hanke (Wuppertaler SV) oder Cedric Euschen (FC Energie Cottbus) lassen durchaus aufhorchen. Hinzu gesellen sich Dominik Klann (SV Lippstadt, war ausgeliehen), Dawyn-Paul Donner (SC Paderborn II) und Kasper Harbering (MSV Duisburg U19).