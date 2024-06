Der 1. FC Bocholt hat noch einmal nachgelegt und einen Mann für das Sturmzentrum geholt. Er kommt aus der Regionalliga Nordost, kennt den Westen aber bereits.

Cedric Euschen kehrt dem FC Energie Cottbus den Rücken und schließt sich dem 1. FC Bocholt an. Das teilten die "Schwatten" am Donnerstag, 27. Juni, mit. Für den 26-jährigen Stürmer ist es eine Rückkehr in die Regionalliga West, die er schon aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf II und bei den Sportfreunden Lotte kennt.

"Ich bin froh, jetzt endlich hier in Bocholt zu sein. Die Gespräche mit dem Trainer und den Vereinsverantwortlichen haben mich davon überzeugt, ein Teil der Entwicklung in Bocholt werden zu wollen. Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison und vor allem das erste Heimspiel am Hünting", sagte Euschen, der in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Saarbrücken ausgebildet worden ist.

Bis zu den A-Junioren spielte der beidfüßige Angreifer in den Nachwuchsteams des Clubs, ehe er sich im Sommer 2017 dem 1. FC Nürnberg anschloss, um in der U23 erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln zu können. Mit seinem Transfer zum SV Wehen Wiesbaden ging zunächst ein Leihgeschäft zurück zum 1. FC Saarbrücken einher.

Zur Saison 2020/21 wechselte er dann zu Fortuna Düsseldorf II, für die er in 31 Spielen ein Tor schoss und drei Vorlagen gab. Die darauffolgende Saison verbrachte er in Lotte (35 Spiele, acht Tore, eine Vorlage). Nach jeweils einem weiteren Jahr beim BFC Dynamo und beim FC Energie Cottbus heuert er nun also in Bocholt an.

Schorch: "Hätte ihn schon vor zwei Jahren gerne am Hünting gesehen"

"Ich habe Cedric schon sehr lange auf dem Zettel und hätte ihn schon vor zwei Jahren gerne am Hünting gesehen. Mit ihm gewinnen wir einen sehr polyvalenten Spieler mit einer guten Statur und starken Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins. Wir freuen uns, ihn für unseren Verein gewonnen zu haben", freute sich Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch.

Staffelübergreifend hat Euschen 148-Regionalliga-Spiele absolviert. "Cedric ist physisch stark und kann im Offensivbereich alle Positionen bekleiden. Mit seiner Dynamik und seiner Robustheit wird er unsere Mannschaft bereichern", ergänzte sein neuer Trainer Björn Mehnert.