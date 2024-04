Regionalliga West: Trainerfrage bei Fortuna Köln für die neue Saison ist geklärt

Ein Mann für zwei Positionen. Fortuna Köln hat die Trainerfrage geklärt.

In der laufenden Saison in der Regionalliga West geht für Fortuna Köln nichts mehr nach oben und unten. Als Tabellenvierter beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Alemannia Aachen 15 Punkte.

Dieser Rückstand führte dazu, dass Markus von Ahlen vor Wochen als Trainer entlassen wurde, zunächst übernahm Matthias Mink das Kommando. Was bis zum Ende der Saison geplant war, wird nun fortgesetzt.

Denn Mink bleibt Trainer, er wird in der Spielzeit 2024/25 eine Doppelfunktion einnehmen, denn er wird auch die Rolle des Sportlichen Leiters bekleiden.

Mink: "Zuallererst möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen von Seiten des Vorstandes und aller Verantwortlichen bedanken. Auch aus der Fangemeinde und aus dem Sponsorenkreis habe ich in den letzten Tagen viel Zuspruch bekommen. Mit der großartigen Unterstützung aller Mitarbeiter im Rücken nehme ich diese neue Herausforderung gerne an. Ich freue mich, den Weg, den wir vor zwei Jahren begonnen haben, weiter gehen zu dürfen."

Seit Januar 2022 ist Mink wieder bei den Kölner Südstädtern. Er forciert seitdem auch die Verzahnung zwischen den einzelnen Jugend-Mannschaften des Leistungszentrums unter der Führung von Timo Westendorf und dem Regionalliga-Team.

Er ist ein absoluter Fußballfachmann. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm weiterhin den eingeschlagenen Weg erfolgreich gehen können Niklas Müller

Der 56-Jährige bestritt von 1992 bis 1999 156 Spiele in der 2. Bundesliga für Fortuna Köln. Zudem trainierte der Inhaber der UEFA Pro-Lizenz die erste Mannschaft des Vereins von 2007 bis 2011. Im vierten Jahr als Cheftrainer gelang der Aufstieg in die Regionalliga. Im Anschluss setzte Mink seine Laufbahn als Fußballlehrer in der Regionalliga fort. Zunächst bei Bayer Leverkusen II. Dann zog es ihn in den Südwesten zum KSV Hessen Kassel, zum TSV Steinbach Haiger und zuletzt zum FC Homburg.

Fortunas Geschäftsführer Niklas Müller erklärt:"Wir freuen uns, dass wir Matthias Mink für die Doppelrolle als Trainer und Sportlichen Leiter gewinnen konnten. Er ist ein absoluter Fußballfachmann. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm weiterhin den eingeschlagenen Weg erfolgreich gehen können. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit der Philosophie des Vereins, den Nachwuchs verstärkt zu fördern und zu integrieren."