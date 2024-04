Während sich die Bocholter Krise verschärft, ist Borussia Mönchengladbach II der Gewinner im Keller. Spieltag 28 der Regionalliga west im Überblick.

28. Spieltag in der Regionalliga West. Das Saisonfinale ist bereits in Sicht, und während an der Tabellenspitze Alemannia Aachen wie der sichere Aufsteiger scheint - der Ligaprimus gewann mit Mühe bei Aufsteiger FC Wegberg-Beeck - geht es im Abstiegskampf heiß her.

Zuvor standen am Freitagabend bereits zwei Partien auf dem Programm: der SC Wiedenbrück knackte mit dem 3:0 beim SV Rödinghausen die 40-Punkte-Marke, Profi-Leihgabe Damion Downs schoss die U21 des 1. FC Köln zum 1:0-Sieg gegen den SC Paderborn II. (Zum Bericht)

Nach vier Spielen ohne Sieg wollte der 1. FC Bocholt gegen Fortuna Düsseldorf II zurück in die Erfolgsspur finden. Doch die erste Hälfte war symptomatisch für die derzeitige Krise am Hünting: Malek Fakhro scheiterte vom Punkt an Tobias Pawelczyk (36.), auf der anderen Seite machte es Deniz Bindemann aus elf Metern besser (43.) und markierte das 0:1 zur Pause. Im zweiten Durchgang konnte der FCB die Partie nicht mehr drehen, im Gegenteil: In der 81. Minute erhöhte Ronay Arabaci auf 0:2 aus Bocholter Sicht - gleichzeitig der Endstand.

Am Samstag griffen dann auch die letzten fünf Mannschaften in der Tabelle ins Geschehen ein. Für Tabellenschlusslicht SSVg Velbert wird es mit dem Klassenerhalt immer enger, beim 0:2 (0:2) bei Schalke 04 II setzte nach den Treffern von Doppelpacker Kelsey Meisel (12., 29.) es die nächste Niederlage.

Gladbach II Gewinner im Keller - Ahlen verliert ebenfalls

Beim direkten Duell zwischen Borussia Mönchengladbach II und dem SV Lippstadt, die punktgleich in den Spieltag gegangen waren, sicherte sich die Borussia wichtige Zähler. Durch die Treffer von Shio Fukuda (2.), Jacob Italiano (58.), Tony Reitz (67.) und Mika Schroers (76.) gewannen die Fohlen 4:0 und erspielten sich ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze.

Denn auch Rot Weiss Ahlen konnte im Heimspiel gegen Fortuna Köln wie Schlusslicht Velbert und Wegberg nicht punkten. Durch die Treffer von Mavin Mika (72.) und Stipe Batarilo (86.) gewann die Fortuna 2:0 und eroberte dadurch Platz drei von Bocholt.

Außerdem trennten sich der 1. FC Düren und der FC Gütersloh 2:2, im Stadion am Zoo festigte der Wuppertaler SV Platz zwei mit einem 3:0-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen.