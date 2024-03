Ephraim Kalonji, Stürmer von Fortuna Düsseldorf II, traf gegen Rot Weiss Ahlen doppelt und entschied das Spiel. Er spricht über das Spiel, seine Saison und sein Verhältnis zu seinem Trainer.

Der 21-jährige Ephraim Kalonji ist Mittelstürmer, kann aber auch auf den Flügelpositionen spielen. Kalonji war schon in der Jugend Fortune, allerdings zunächst beim gleichnamigen Regionalliga-Konkurrenten aus Köln.

In der U17 wechselte er auf die andere Rheinseite, 2022 wurde er in die U21 befördert. In dieser Saison fiel er aufgrund einer Verletzung mehrere Monate aus. Gegen Ahlen spielte er durch, hatte mit seinen beiden Treffern entscheidenden Anteil am Düsseldorfer 4:2-Heimsieg. Im Gespräch mit RevierSport erzählt er, welchen Anteil sein Trainer daran hat.

Wie würden Sie das Spiel heute bewerten?

Es war ein sehr schwieriges Spiel. Am Anfang sind wir eigentlich relativ gut drin. Die erste Situation haben wir direkt genutzt, aber ich denke, wir haben dem Gegner ab einem gewissen Zeitpunkt einfach zu viel Platz gegeben. Dadurch kam der Gegner ins Spiel rein.

Eigentlich hatte Ihre Mannschaft mit dem 3:1 eine komfortable Führung, dann wurde es zum Ende noch mal ganz kurz spannend mit dem Anschlusstreffer. Sie haben dann mit dem Tor zum 4:2 direkt die Antwort darauf gegeben. Was ist das für ein Gefühl und was sagt das über die Moral der Mannschaft aus?

Ich denke, wir zeigen heute auch einfach, dass wir mit dem Trainer, mit der Mannschaft, die wir momentan haben, mit der Mentalität komplett anders sind als manche anderen Mannschaften. Wir sind da einfach wacher, sind geiler auf das Tor und wir spielen bis zum Ende, bis der Schiri abpfeift und so fällt auch das 4:2. Das ist ein gutes Gefühl für die Mannschaft, aber auch für die Tabelle!

Apropos Tabelle: Wie würden Sie insgesamt die Saison bewerten?

Die Saison allgemein kann ich nicht wirklich bewerten, da ich ja selbst sehr lange raus war, aber ich sehe ja die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten. Seit der Rückrunde haben wir zwei Spiele verloren, wo man ganz ehrlich sagen muss: Das Aachen-Spiel muss man nicht verlieren, das Spiel bei Fortuna Köln erst recht nicht, aber ich denke, wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen, haben in der Länderspielpause aktiv viel gearbeitet. Der Trainer hat uns auch seine Meinung dazu gesagt, denn die letzten zwei Spiele darfst du nicht so verlieren. Dann war es auch klar, dass wir heute hier siegen müssen, damit die Gegner von unten gar nicht erst denken, dass sie an uns rankommen. Das haben wir auch getan, deswegen genießen wir jetzt einfach die nächsten zwei freien Tage und gucken dann nächste Woche, dass wir gegen Bocholt noch mehr auf den Platz bringen.

Wie war das für Sie, sich nach einer langen Verletzung wieder zurückkämpfen zu müssen?

Es war am Anfang natürlich schon ein bisschen schwer. Die Anderen sind im Spielfluss, die sind viel agiler, viel frischer. Ich habe, Gott sei Dank, das Vertrauen vom Trainer bekommen. Der Trainer kennt mich und meine Qualitäten, aber er erwartet auch, dass ich diese Qualitäten auf den Platz bringe. Jeder Spieler will das Vertrauen vom Trainer haben und das habe ich momentan. Ich hoffe, ich habe ihm das Vertrauen heute zurückgegeben mit den zwei Toren.

Sind Sie denn nach Ihrer Verletzung schon wieder bei 100 Prozent?

Ich würde nicht sagen, dass ich komplett bei 100 Prozent bin, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich von Spiel zu Spiel an meine Grenzen komme. Heute zum Beispiel hat der Trainer mich durchspielen lassen. Ich führe viele Gespräche mit dem Trainer. Ich brauche Spielpraxis und die kriege ich momentan vom Trainer. Das gefällt mir, das liebe ich. Am Ende des Tages will ich einfach nur Fußball spielen.