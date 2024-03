Rot Weiss Ahlen hat beim 2:4 bei Fortuna Düsseldorfs U23 einen Rückschlag im Abstiegskampf kassiert. Während der Heim-Trainer zufrieden war, ärgerte sich RWA-Coach Joppe.

Die U23 von Fortuna Düsseldorf konnte sich dank der Doppelpacker Deniz Bindemann und Ephraim Kalonji mit 4:2 gegen Rot Weiß Ahlen durchsetzen. Während Fortunas „Zwote“ dank ausreichendem Polster auf die Abstiegsränge nichts mehr zu befürchten hat, wird es für Rot Weiss Ahlen eng im Abstiegskampf.

255 Zuschauer waren zum Spiel der Düsseldorfer U23 gegen Ahlen ins Paul-Janes-Stadion gekommen, obwohl die erste Mannschaft der Fortuna parallel beim 1. FC Kaiserslautern spielte – und sie bekamen auch einiges geboten.

Zwar konnten sich nur drei Spieler in die Torschützenliste eintragen, jedoch trafen alle drei (Kalonji und Bindemann für Fortuna, Cejas für RWA) doppelt. Während die Ahlener wenig überraschend besonders durch hart geführte Zweikämpfe auf sich aufmerksam machten, war bei Fortuna vor allem die gute Chancenverwertung positiv hervorzuheben.

„Ich glaube, wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, aber am Ende ist ja immer wichtig, dass wir die Spiele gewinnen und das haben wir heute wieder. Das war an sich durch die Bank eine sehr gute Mannschaftsleistung. Fußballerisch nicht, aber kämpferisch und deswegen bin ich mit meiner Leistung und der Leistung der Jungs zufrieden“, ließ Fortuna-Keeper Ben Zich nach dem Spiel wissen.

Cheftrainer Jens Langeneke nahm seine Spieler derweil in Schutz, da er aufgrund mehrerer Ausfälle in einer ungewohnten Formation mit vier zentralen Mittelfeldspielern spielen lassen hatte. Auch die Platzverhältnisse machte er dafür verantwortlich, dass seine Mannschaft das Spiel nicht schon früher entschieden hatte. Dennoch zog er ein positives Fazit. „Ich bin sehr glücklich jetzt mit 37 Punkten. Ich glaube, das hätten wir vor nicht allzu langer Zeit nicht gedacht, dass wir jetzt in der Situation sind“, freute sich Langeneke.

Fortuna Düsseldorf: Zich – Corsten, Suso (46. Monteiro), Bodzek, Kim (83. Wagemann), Adamski, El-Faouzi (41. Nishi), Kalonji, Majetic, Brechmann (89. Savic), Bindemann (83. Ismailji) Rot Weiss Ahlen: Brüseke – Camoglu, Buckesfeld (65. Karabatic), Lanfer, De Lemos (46. Debrah), Aydogan, Cvetkovic, Coleman (46. Tankulic), Cejas, Kyere (68. Asare), Uzun (65. Öztürk) Schiedsrichter: Johannes Liedtke Tore: 1:0 Kalonji (6.), 1:1 Cejas (38.), 2:1 Bindemann (43.), 3:1 Bindemann (63.), 3:2 Cejas (93.), 4:2 Kalonji (94.) Zuschauer: 255

„In der ersten Hälfte verteidigen wir zwei Mal sehr schlecht“, räumte Gästetrainer Björn Joppe ein. Den Rückstand zur Halbzeitpause führte er auf Stellungsfehler und individuelle Fehler zurück, dabei sei die Leistung im ersten Durchgang nicht schlecht gewesen. „Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, genauso weiterzuspielen, aggressiv in den Zweikämpfen zu sein, zielstrebiger zum Tor zu sein, denn das hat uns in der ersten Hälfte ein bisschen gefehlt“, erklärte Joppe auf der Pressekonferenz.

Dann ging er hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. Den jungen Spielern warf er vor, sich zurückzulehnen, sobald man das Spiel unter Kontrolle habe: „Sie sind zu weit weg von den Männern, sie gehen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, sie verlieren viel zu schnell die Bälle. Du hast einfach das Gefühl, du bist dann tot im Spiel.“ Aufgrund des Leistungsabfalls im zweiten Durchgang sei die Niederlage verdient gewesen.

Als einzig positive Nachricht hob Joppe hervor, dass die Ahlener noch in Schlagdistanz zu den Konkurrenten im Abstiegskampf sind. Borussia Mönchengladbach II und der SV Lippstadt 08 haben jeweils drei Punkte Vorsprung. Der FC Wegberg-Beeck hat einen Punkt Vorsprung auf RW Ahlen, allerdings haben die Beecker auch ein Spiel weniger absolviert.