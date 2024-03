Im Abstiegskampf der Regionalliga West trafen die SSVg Velbert und die U23 von Borussia Mönchengladbach aufeinander. Es sollte ein knappes Spiel werden.

In der Regionalliga West traf die SSVg Velbert auf die U23 von Borussia Mönchengladbach. Es sollte spannend werden - am Ende stand ein 1:1. Das Spiel ging gut los, bereits in der fünften Spielminute sorgte Felix Herzenbruch nach einem Eckstoß für die 1:0-Führung.

Grant-Leon Ranos sorgte in der 38. Minute für den Ausgleich. Dennoch war Gladbach-Trainer Eugen Polanski alles andere als einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft.

„Ich weiß nicht ganz genau, was wir heute gespielt haben. 15 Prozent war das, was wir uns im Training erarbeitet haben, 85 Prozent war Freestyle“, so der Fohlen-Trainer, der seinem Unmut auch im Spiel immer wieder Luft gemacht hat. „Dementsprechend bin ich froh, dass wir in dem erwartet schweren Spiel zumindest einen Punkt geholt haben.“

Die Statistik zum Spiel: Velbert: Jovic – Erwig-Drüppel, Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Cain (75. Kaya), Schiebener, Machtemes, Diallo Diallo – Hetemi (61. Mehlich), Hilger Gladbach: Olschowsky – Italiano, Arndt, Chiarodia, Kemper – Asallari (73. Schroers), Korb (73. Naderi), Andreas, Ullrich (63. Büyükarslan) – Ranos, Fukuda (73. Boteli) Tore: 1:0 Herzenbruch (5.), 1:1 Ranos (38.) Gelbe Karten: Herzenbruch, Hetemi, Mehlich – Ranos, Chiarodia, Büyükarslan Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Zuschauer: 685

André Adomat, Interimstrainer der SSVg Velbert, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft deutlich mehr einverstanden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, die Jungs haben das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben.“

Ein Extralob gab es dafür, dass seine Spieler sich zusammengerauft hatten, nachdem man zuletzt in Lippstadt beim direkten Konkurrenten (1:2) und in Wuppertal (0:5) empfindliche Klatschen eingesteckt hatte.





„Es war nicht einfach, nach den letzten zwei Wochen. Die Jungs haben sich zusammengesetzt. Wir geben nicht auf, das leben wir jeden Tag. Wir haben heute einen Punkt gewonnen. Wir werden alles reinhauen in den nächsten Wochen“, versprach der Übungsleiter.

Am Samstag, dem 6. April, nimmt Velbert den nächsten Anlauf Richtung Nichtabstiegsplatz. Dann geht es zur U23 von Schalke 04. Anstoß ist um 14 Uhr. Zeitgleich hat die U23 von Borussia Mönchengladbach den SV Lippstadt zu Gast.