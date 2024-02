Regionalligist Alemannia Aachen verabschiedet einen Stürmer. Elsamed Ramaj zieht es in die Regionalliga Nord.

Elsamed Ramaj wird nicht länger für den Regionalligisten Alemannia Aachen auflaufen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, zieht es den 27-Jährigen zum Regionalliga-Nord-Vertreter VfB Oldenburg.

"Eli kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein im Winter noch zu verlassen. Der Konkurrenzkampf auf seiner Position ist sehr hoch hier, sodass die Aussichten auf die gewünschten Einsatzzeiten nicht mehr ausreichend waren", wird Aachens Geschäftsführer Sascha Eller auf der Internetseite der Alemannia zitiert.

In der Regionalliga Nord erwartet Ramaj zudem ein alter Bekannter. "In Oldenburg hofft Eli unter seinem ehemaligen Trainer Fuat Kilic wieder vermehrt zu Spielzeit zu kommen. Diesen Wunsch möchten wir nicht blockieren, auch wenn Eli nicht als Wechselkandidat eingeplant war. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft sportlich und privat alles Gute", sagte Eller weiter.

Ramaj war zur Saison 2022/23 von Kickers Offenbach in die Kaiserstadt gewechselt. Seitdem hat er in 37 Pflichtspieleinsätzen acht Tore erzielt und sechs weitere Treffer vorgelegt.

Alemannia Aachen: Ramaj ist in NRW bestens bekannt

Ramaj hat eine bunte Vita hinter sich und in Nordrhein-Westfalen seine Spuren hinterlassen. So stammt er aus der Jugend des FC Iserlohn, von wo aus er im Juli 2014 in die U19 des Wuppertaler SV wechselte. Es folgten Stationen bei Westfalia Rhynern, beim SV Hohenlimburg, bei der TSG Sprockhövel und beim 1. FC Kaan-Marienborn. Dazu stehen der VfB Lübeck, Hansa Rostock und eben Kickers Offenbach und Alemannia Aachen in seinem Portfolio.

Ramaj kommt in seiner Karriere bisher auf 27 Drittligaspiele, in denen er zweimal traf und vier Vorlagen lieferte. In den Regionalligen Südwest, Nord und West verzeichnet der Linksaußen insgesamt 92 Spiele. Dabei gelangen ihm 19 Tore und zwölf Vorlagen. Nun sollen beim derzeit Sechsten der Regionalliga Nord weitere Scorerpunkte hinzukommen.

Weitere Drittligaspiele erscheinen dagegen erst einmal unrealistisch. Spitzenreiter Hannover 96 II liegt bei gleicher Anzahl an Spielen zehn Punkte vor dem Drittliga-Absteiger.