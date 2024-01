Der FC Schalke 04 II hat auf den Abgang von Joey Müller reagiert und einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet.

Anfang Januar hatte RevierSport berichtet, dass sich Stürmer Felix Allgaier im Probetraining bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 befindet. Gut drei Wochen später steht fest: Allgaier wird ein Königsblauer. Das gab Schalke offiziell bekannt.

Vor einer Woche lösten beide Parteien - Allgaier und dessen Ex-Klub SC Freiburg II - das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich auf, so dass er auf Schalke unterschreiben konnte.

"Felix ist ein lauf- und spielstarker Mittelfeldspieler, der die U23-Defensive nach dem Abgang von Joey Müller verstärken wird. In den Spielen der Wintervorbereitung hat er das bereits gezeigt", sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, über den 20-jährigen Zuwachs aus dem Breisgau.

Allgaier begann das Fußballspielen beim heimischen SV Haslach. Seit der Saison 2014/2015 lief er für die Jugendteams des SC Freiburg auf. Bei den Breisgauern gelang dem gebürtigen Offenburger der Sprung in den Profifußball und er debütierte für die U23 in der 3. Liga. Insgesamt verbuchte er bisher neun Drittliga-Begegnungen, in denen er keinen Treffer erzielen konnte.

Der Neuzugang ist ab sofort spielberechtigt und darf bereits am kommenden Samstag (3. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der Regionalliga-Partie beim Wuppertaler SV auflaufen.

Jakob Fimpel, Trainer der U23 des FC Schalke 04, hat vor dem Start ins Pflichtspiel-Jahr 2024 klare Ziele formuliert: "Wir haben bereits einige Jungs wie Steven van der Sloot, Jimmy Kaparos und Nelson Amadin in die Position gebracht, dass sie phasenweise mit der Lizenzmannschaft trainieren. Zudem stand Steven bereits im Zweitliga-Kader. Einige Spieler hatten zusätzlich die Chance, sich in Testspielen zu zeigen. Die individuelle Entwicklung und die Durchlässigkeit wird immer eines der Hauptziele in der Knappenschmiede sein." Vielleicht kann auch Allgaier in Richtung Profiteam auf sich aufmerksam machen.