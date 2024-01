Während sich die Profis des FC Schalke 04 seit dem 2. Januar in Portugal vorbereiten, befindet sich die U23 seit dem 5. Januar in Gelsenkirchen wieder im Training.

Bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 rollt der Ball auch wieder. Ganz zur Freude von Trainer Jakob Fimpel.

Der U23-Coach meinte zum Auftakt am Freitag, 5. Januar 2024: "Nach der Pause ist die Vorfreude bei den Jungs und dem Trainerteam spürbar. Ich bin sehr zufrieden, das Training war von positiver Energie geprägt. Es war Feuer drin und eine gute Portion Spaß war auch dabei. Nach dem gestrigen Laktattest war das eine gelungene Abwechslung."

Auf einige Spieler musste Fimpel jedoch verzichten. Neben Stürmer Niklas Castelle sowie den Abwehrspielern Steven van der Sloot und Jimmy Kaparos, die sich Profitrainer Karel Gerarts in Portugal empfehlen dürfen, fehlen aktuell auch Nelson Amadin und Bleron Krasniqi krankheitsbedingt aus. Ngufor Anubodem trainierte am Freitag noch individuell.

Marouane Balouk sowie Pierre Michel-Lasogga sollen in Kürze mit ihrem Rehaprogramm und sind nicht ins U23-Trainingslager reisen. Ebenso wie Romeo Ferreira, der weiterhin mit einer langwierigen Verletzung ausfällt. Mit U19-Torwart Luca Podlech und Felix Allgaier, ein Stürmer des SC Freiburg II, der neun Drittliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat, ergänzten zwei Trainingsgäste die Einheit am Freitag. Nicholas Engels, der in den vergangenen Monaten lange ausfiel, stand wieder auf dem Platz.

Seit Samstag, dem 6. Januar, befinden sich die Regionalliga-Talente der Königsblauen im Trainingslager. Bis zum 11. Januar wird in Oberstdorf gearbeitet.

Bis Wuppertal-Punktspiel warten Augsburg, Schermbeck und Kerkrade

Auf dem Rückweg Richtung Gelsenkirchen legen die Blau-Weißen einen Zwischenstopp beim FC Augsburg ein, wo sie im ersten Testspiel des Jahres auf die Regionalligamannschaft des Bundesligsten treffen. Anpfiff der Partie am Donnerstag (11.1.) ist um 12 Uhr auf dem Gelände der Paul-Renz-Akademie.

Bis zum Ligabeginn Anfang Februar sind drei weitere Testspiele gegen den SC Fortuna Köln (17.1.), den SV Schermbeck (21.1.) und den niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade (27.1.) geplant. Am 3. Februar (14 Uhr, Stadion am Zoo) geht es dann wieder um Regionalliga-West-Punkte beim Wuppertaler SV.