Bittere Nachrichten für die U23 des FC Schalke 04: Einer der besten Spieler der S04-Regionalligamannschaft verlässt Gelsenkirchen.

17 Spiele, fünf Tore und fünf Vorlagen in der Regionalliga West, hinzu kommt ein Zweitliga-Einsatz: Das sind die Zahlen von Joey Müller in der laufenden Saison 2023/2024 im Trikot des FC Schalke 04.

Nun steht fest, dass die Reserve des Zweitligisten einen ihrer besten Spieler verliert. Leistungsträger Müller wechselt in die zweite niederländische Liga zu Roda Kerkrade. Das gab Schalke am Dienstagnachmittag (30. Januar 2024) bekannt.

"Roda Kerkrade ist ein ambitionierter Zweitligist mit Chancen auf den Aufstieg. Wir freuen uns, dass Joey in den Niederlanden den nächsten Schritt seiner Karriere gehen wird und den Sprung aus der Regionalliga in den Profifußball geschafft hat", betont Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung.

Linksverteidiger Müller, der auch im Mittelfeld spielen kann, startete seine Fußballkarriere in seiner Heimat beim Gütersloher TV, ehe er zu Arminia Bielefeld wechselte, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlief.

Nach einer einjährigen Leihe an den Regionalligisten Wuppertaler SV schloss sich der gebürtige Gütersloher zur Saison 2021/2022 den Königsblauen an. Für die Schalker Regionalliga-Mannschaft stand der 23-Jährige insgesamt 82 Mal auf dem Feld und erzielte dabei insgesamt sechs Tore. In der laufenden Saison traf er in 17 Partien fünf Mal und lieferte genauso viele Assists - seine bisher beste Halbserie als Seniorenspieler.

Auf Schalke feierte der Defensivakteur im August vergangenen Jahres sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Gegen Holstein Kiel stand er 45 Minuten auf dem Platz. Nun geht es für ihn im Ausland in den Niederlanden weiter.

Die von Jakob Fimpel trainierte Schalke-Reserve kämpft am Samstag (3. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Wuppertaler SV, Müllers Ex-Klub, um die ersten Regionalliga-West-Punkte im Jahr 2024. Mit dabei wird dann auch Nelson Amadin sein. Auch um diesen Schalker Leistungsträger gab es in den vergangenen Tagen Wechselgerüchte. Doch nun steht fest, dass der Flügelflitzer auf Schalke bleibt.