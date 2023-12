Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 liegt nach 18 Spielen und 29 Punkten auf Platz acht der Regionalliga West. RevierSport hat mit dem Trainer über die Hinserie gesprochen.

18 Spiele, 29 Punkte, Platz acht: Jakob Fimpel, Trainer der Reserve des FC Schalke 04, ist mit der Halbzeitstand in der Regionalliga West zufrieden.

Jakob Fimpel über...

… die Hinrunde der U23 des FC Schalke 04: "Unser Saisonstart mit einem Punkt aus drei Spielen war nicht so wie erhofft. Zu Beginn der neuen Spielzeit konnten wir als Mannschaft noch nicht die nötige Energie und Power auf den Platz bringen. Ab dem dritten Spieltag haben wir besser in die Saison gefunden, intensiver gespielt und gleichzeitig sind dann auch die Ergebnisse besser geworden. In der Saisonmitte hatten wir eine bessere Phase und jetzt auch einen positiven Jahresabschluss mit dem 3:0-Sieg gegen Düren und stehen zurecht in der oberen Tabellenhälfte. Wir haben insgesamt schnellen und guten Offensivfußball gezeigt."

... den schönsten Moment in der abgelaufenen Runde: "Der schönste und zugleich wichtigste Moment in der ersten Saisonhälfte war der 6:3-Auswärtssieg in Gladbach. Es war nicht nur der erste Saisonsieg, sondern gleichzeitig auch ein tolles Spiel mit vielen schönen Angriffen und letztendlich auch Toren. Dieser Sieg hat uns sehr viel Vertrauen geschenkt und gezeigt, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken verlassen können. Danach konnten wir befreiter aufspielen."

Wir haben bereits einige Jungs wie Steven van der Sloot, Jimmy Kaparos und Nelson Amadin in die Position gebracht, dass sie phasenweise mit der Lizenzmannschaft trainieren. Zudem stand Steven bereits im Zweitliga-Kader. Einige Spieler hatten zusätzlich die Chance, sich in Testspielen zu zeigen. Jakob Fimpel

... den schlimmsten Moment der Halbserie: "Mir kommen sofort die Verletzungen der Jungs in den Kopf. Nicholas Engels und Romeo Ferreira kamen bereits verletzt zu uns und erlitten im Verlauf der Hinrunde jeweils Rückschläge. Zwischenzeitlich fehlten auch einige wichtige Spieler wie Andreas Ivan und Pierre-Michel Lasogga. Die Ausfälle taten weh, aber wir konnten sie gut kompensieren und die Verantwortung auf weitere Schultern verteilen. Jeder unserer Spieler ist extrem ehrgeizig und möchte den nächstmöglichen Schritt schaffen. Da ist ein Ausfall immer besonders ärgerlich. Wir hoffen, dass die Jungs im neuen Jahr verletzungsfrei bleiben."

… die Ziele für 2024: "Wir haben bereits einige Jungs wie Steven van der Sloot, Jimmy Kaparos und Nelson Amadin in die Position gebracht, dass sie phasenweise mit der Lizenzmannschaft trainieren. Zudem stand Steven bereits im Zweitliga-Kader. Einige Spieler hatten zusätzlich die Chance, sich in Testspielen zu zeigen. Die individuelle Entwicklung und die Durchlässigkeit wird immer eines der Hauptziele in der Knappenschmiede sein. Hinzu kommen interne Ziele, die wir uns gesetzt haben und im neuen Jahr noch erreichen können. Wir freuen uns auf die Rückrunde und auf den Start der Wintervorbereitung am 4. Januar."