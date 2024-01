Wenige Tage vor dem Regionalliga-Restrunden-Start bei Borussia Mönchengladbach II (3. Februar, 14 Uhr) könnte es im Kader von Alemannia Aachen noch Veränderungen geben.

Anfang Dezember 2023 hatte RevierSport berichtet, dass fünf Spieler Alemannia Aachen im Winter-Transferfenster 2024 verlassen könnten.

Aaron Herzog (VfB Lübeck) und Radomir Novakovic (Eintracht Trier) sind bereits gegangen. RS nannte im Dezember auch die Namen von Vincent Schaub (576 Einsatzminuten), Franko Uzelac (740), Cas Peters (296) und Beyhan Ametov (268).

"Es gibt immer Spieler, die unzufrieden sind. Ich kann diese Namen aber diesbezüglich nicht bestätigen. Wir haben auch noch mit keinem Spieler gesprochen und ihm Nahe gelegt den Verein zu verlassen. Nochmal: Wir halten uns an Verträge", betonte damals Sascha Eller, Sportchef der Aachener.

Mittlerweile weiß RS - Stand: 30. Januar 2024 -, dass Schaub nicht zu den Wechselkandidaten gehört. Jedoch Peters, der mit dem FSV Frankfurt in Verhandlungen steht, Ametov und Uzelac in den nächsten Stunden bis zur Schließung des Winter-Transferfensters am 1. Februar den Tivoli noch verlassen könnten. Hinzu kommt Elsamed Ramaj (817 Einsatzminuten in der laufenden Saison), der nach Informationen der "Aachener Zeitung" mit VfB Oldenburg, wo Ex-Aachen-Coach Fuat Kilic Trainer ist, in Verbindung steht.

Sollten noch zwei oder gar drei Spieler das Aachener Budget erleichtern, dann könnte Trainer Heiner Backhaus auch noch einen seiner Wunschspieler erhalten.

Denn nach den Verpflichtungen von Leroy Zeller (UCSB Gauchos/USA), Anas Bakhat (1. FC Düren), Florian Heister (Viktoria Köln) und Thilo Töpken (SV Rödinghausen) sind die Aachener weiter heiß auf eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Nino Miotke vom TSV Steinbach Haiger, der eine gemeinsame Vergangenheit mit Backhaus bei Rot-Weiß Koblenz besitzt.

"Ich kann bestätigen, dass das ein interessanter Spieler ist. Wir kennen ihn, der Trainer kennt ihn gut. Aber soweit ich weiß, steht er unter Vertrag und ist in Steinbach kein unwichtiger Spieler. Und, was ich verraten kann, ist, dass wir definitiv keine Ablösesumme zahlen werden", sagte Eller noch vor einigen Wochen. Vielleicht hat sich auch in dieser Hinsicht etwas geändert. Denn für Töpken überwies Aachen nach RS-Infos eine Ablöse Richtung Rödinghausen...