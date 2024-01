Wenige Tage vor dem Ende des Winter-Tranferfensters am 1. Februar hat Rot Weiss Ahlen gleich dreifach auf dem Markt zugeschlagen.

Nach vier Abgängen im laufenden Winter-Transferfenster konnte Rot Weiss Ahlen nun auch neue Spieler präsentieren - gleich drei an der Zahl.

"Wir haben ein paar Testspieler im Training, die wir in der nächsten Woche gegen Türkspor Dortmund einsetzen wollen und dann eine Entscheidung treffen. Bislang konnten sie wegen der Testspiel-Absagen noch keinen Härtetest absolvieren. In der nächsten Woche können wir vielleicht den ein oder anderen noch dazu holen", hatte Orhan Özkara, Sportchef in Ahlen, noch vor wenigen Tagen gesagt.

Gesagt, getan: Am Dienstag (30. Januar 2024) wurde mit Nazzareno Ciccarelli (Türkspor Dortmund), Celal Aydogan und Pedro Cejas (beide SV Straelen) ein neues Trio an der Werse präsentiert.

Der 27-jährige Ex-Erfurter Ciccarelli, der in der laufenden Oberliga-Westfalen-Saison in 13 Spielen drei Tore schoss und sieben weitere vorbereitete, war schon im Sommer 2023 ein Wunschspieler des Ahlener Sportchefs. "Da wollte aber Erfurt noch eine Ablöse haben. Die konnten und wollten wir nicht zahlen. Aber jetzt hat es geklappt. Wir bekommen mit Nazzareno einen richtig guten Spieler dazu, der unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann. Er kann in der Offensive sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln spielen oder ganz vorne in der Spitze. Er ist technisch sehr gut und hat ein Auge für seine Mitspieler", freut sich Özkara über diesen Transfer.

Vielleicht kann Ciccarelli in Zukunft Pedro Cejas bedienen. Der 1,92 Meter große Stürmer, der für den SV Straelen in der laufenden Serie in 18 Einsätzen neun Tore erzielte, unterschrieb ebenfalls in Ahlen. "Er hat uns in den Testspielen überzeugt. Hier hat Pedro in zwei Spielen drei Tore erzielt. Er hat eine gute Präsenz, macht die Bälle gut fest und ist torgefährlich. Solch ein Spieler hat uns im Kader gefehlt", sagt Özkara über den 22-jährigen Angreifer.

Und Cejas bekommt mit Celal Aydogan einen alten und neuen Mannschaftskollegen. Beide spielten bis dato beim Pleite-Oberligisten SV Straelen zusammen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Aydogan bestritt in der Saison 2023/2024 18 Begegnungen (drei Tore, keine Vorlage) und war ein absoluter Leistungsträger in Straelen. Özkara: "Er ist noch sehr jung und verfügt über großes Potential. Wir freuen uns, dass Celal uns den Zuschlag gegeben hat."

Am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) könnte das Trio dann schon für Ahlen in der Regionalliga debütieren. Der FC Wegberg-Beeck kommt ins Wersestadion. "Das ist ein Gegner, den wir schlagen müssen. Beeck ist unsere Kragenweite. Wir haben ein Heimspiel und wollen positiv ins Jahr 2024 starten!", betont Özkara.