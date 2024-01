Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das wird sich wohl auch dieser Spieler denken, der zum dritten Mal seine Unterschrift unter einen Vertrag beim SV Lippstadt setzte.

Zum dritten Mal nach 2019 und 2021 hat Mittelfeldspieler Yasin Altun einen Vertrag beim SV Lippstadt unterschrieben. Der 28-Jährige kommt von Rot-Weiss Ahlen an den Bruchbaum. Zuvor hatte er sein Arbeitspapier an der Werse aufgelöst - RevierSport berichtete.

"Yasin verkörpert, was man auf dem Platz unter einem Kampfschwein versteht. Ein Spielertyp, der keinen Ball verloren gibt und gegen den niemand gerne spielt. Wir kennen ihn in Lippstadt ja sehr gut und ich glaube, dass und seine Einsatzbereitschaft und Mentalität im Abstiegskampf eine große Hilfe sein wird", sagt Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Altun kam erstmals 2019 im Alter von 23 Jahren zum SVL, verließ diesen nach rund sieben Monaten jedoch wieder, nachdem er lediglich zu neun Einsätzen gekommen war. In der Folgesaison konnte er sich bei Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga als Stammspieler beweisen und kehrte anschließend nach Lippstadt zurück, wo er in den Spielzeiten 21/22 und 22/23 maßgeblich zum Klassenerhalt beitragen konnte.

Der gebürtige Münsteraner hat beim SV Lippstadt nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Er soll nun mit dafür sorgen, dass Lippstadt am Ende - aktuell hinkt der SVL dem rettenden Ufer fünf Punkte hinterher - über dem Strich landet. Zuvor hatten die Lippstädter für dieses große Ziel schon Dominik Klann (1. FC Bocholt) und Ibrahim Sori-Kaba (SV Rödinghausen) verpflichtet.

"Das Ziel ist ganz klar Klassenerhalt. Wir wissen auch, dass das alles andere als einfach wird. Aber wir gehen voller Optimismus ins Jahr 2024 an den Start und werden hart arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir nach 34 Spieltagen über dem Strich stehen werden", betonte Brökelmann bereits kurz nach Jahresbeginn gegenüber RevierSport.

Am Samstag (27. Februar, 14 Uhr) startet Lippstadt mit dem Nachholspiel gegen die SSVg Velbert in die Restrunde der Regionalliga West.