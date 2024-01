Die Regionalligateams Fortuna Köln und die U23 der Schalker testeten auf dem Berger Feld. Die Kölner verloren knapp mit 1:2 gegen den Ligakonkurrenten.

Bei frostigen Temperaturen um den Gefrierpunkt standen die Regionalliga-Teams von Fortuna Köln und der U23 des FC Schalke 04 auf dem Platz am Berger Feld und bestritten ein Vorbereitungsspiel für die Restpartien in der Regionalliga-Saison.

Das Kölner Team um Cheftrainer Markus von Ahlen verlor die Begegnung mit 1:2. Trotzdem konnte der Coach eine positive Bilanz ziehen: „Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung ist es wichtig, dass wir ein intensives Spiel unter guten Bedingungen haben. Die hatten wir hier auf Schalke“, merkte der Coach an.

Die erste Halbzeit war durch Torchancen auf beiden Seiten ausgeglichen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Leon Demaj die Fortuna in Führung. Nach der Halbzeit wechselte von Ahlen viel durch. Insgesamt elf Spieler kamen neu in die Partie und durften Spielpraxis sammeln. „Wir konnten viel ausprobieren. Das Ergebnis werden wir nicht überbewerten“, resümierte der Coach. Nach der Pause glichen die Schalker schnell durch Ngufor Anubodem aus und drehten in der 85. Minute durch den Treffer von Probespieler Arbes Tahirsylaj die Partie.

Für die Rückrunde wird es wichtig sein, dass alle zu alter Stärke zurückfinden. „Jeder muss in eine gute Verfassung für die Rückrunde kommen. Dafür bereiten wir uns gut vor“, sagt der 53-Jährige.

Die Fortuna überwinterte auf dem dritten Tabellenplatz. Eine Ausbeute von 33 Punkten aus 18 Spielen lässt die Hoffnungen leben, oben mitspielen zu dürfen. Gegner Schalke II findet man mit 29 Punkten auf Rang acht. Das Hinrundenduell der beiden Teams ging dank Doppeltorschütze Demaj mit 2:0 an die Kölner. In der Rückrunde soll dann der nächste Dreier gegen die Königsblauen her.

Als erstes muss die Fortuna nach der Winterpause am 4. Februar (14 Uhr) gegen die Reserve des SC Paderborn ran. „Wir wollen bei dem Spiel alles reinschmeißen und drei Punkte holen“, gibt der Coach vor dem Rückrundenauftakt vor. Zuvor findet am 20. Januar (14 Uhr) ein weiterer Test gegen den SV Bergisch Gladbach statt.