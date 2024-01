Im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga West muss die SSVg Velbert künftig ohne Robin Urban auskommen. Der Verteidiger wechselt zum TVD Velbert.

Die SSVg Velbert kämpft in der Regionalliga West gegen den Abstieg. Mit nur elf Zählern aus den ersten 17 Partien steht der Aufsteiger auf dem letzten Platz und liegt bereits sieben Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück. Ein Spieler, der bei der Mission Klassenerhalt in der Rückrunde nicht mehr helfen wird, ist Robin Urban.

Der erfahrene Innenverteidiger verlässt die SSVg mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem Nachbarn aus der Oberliga Niederrhein, dem TVD Velbert, an. Das teilte der Regionalligist am Dienstagabend mit. Demnach sei Urban mit seiner Spielzeit unzufrieden gewesen und habe daher um die Vertragsauflösung gebeten, um sich einer neuen Aufgabe zu Stellen.

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2021 von Hessen Kassel aus der Regionalliga Südwest nach Velbert und verhalf dem Verein im zweiten Anlauf zum lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga West. In der Aufstiegssaison 2022/23 war Urban mit 36 Ligaeinsätzen (zwei Tore, zwei Vorlagen) ein zentraler Baustein in der Defensive und führte die Mannschaft regelmäßig als Kapitän auf den Rasen.

SSVg-Präsident Kuhn: "Respektieren seine Entscheidung"

"Zunächst einmal möchten wir uns bei Robin für seinen Einsatz in den vergangenen 2,5 Jahren im Trikot unserer SSVg Velbert bedanken", betonte Präsident Oliver Kuhn in einer Pressemitteilung. "Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft sowohl privat als auch sportlich alles Gute."

Nutznießer der Situation ist nun der TVD Velbert, der sich auf jede Menge Erfahrung für die junge Mannschaft, die aktuell Rang sieben in der Oberliga Niederrhein belegt, freuen darf. Urban blickt nicht nur auf 64 Einsätze in der Oberliga Niederrhein zurück, auch staffelübergreifend 170 Regionalliga-Partien (für SSVg Velbert, Hessen Kassel, VfB Homberg, Rot-Weiss Essen, Jahn Regensburg und Fortuna Düsseldorf II), sowie sieben Drittliga-Spiele (Regensburg und Hallescher FC) und einen Einsatz in der 2. Bundesliga im Trikot von Fortuna Düsseldorf stehen in seiner Vita.