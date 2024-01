Früherer BVB-U19-Erfolgstrainer steigt bei Mainz 05 auf

Einst trainierte Benjamin Hoffmann die U19 von Borussia Dortmund, danach wechselte nach Mainz. Und dort übernimmt er eine neue Aufgabe.

Nach vielen Jahren im Verein und drei erfolgreichen Jahren als Trainer der U19 von Borussia Dortmund verabschiedete sich Benjamin Hoffmann 2019 vom BVB. Er wechselte zu Mainz 05 - und übernimmt dort nach ebenfalls erfolgreichen Jahren ab sofort eine neue Aufgabe.

Hoffmann trainiert künftig die U23 des Bundesligisten. Dort tritt er die Nachfolger von Jan Siewert an, der inzwischen den Profis an der Seitenlinie steht. Das teilten die 05er am Montag mit.

"Wir freuen uns sehr, den vakanten Trainerposten der U23 erneut mit einem Mann aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Benjamin Hoffmann ist die logische und optimale Lösung für diese wichtige Position im NLZ", wird Nachwuchsdirektor Volker Kersting zu der Personalentscheidung zitiert.

Mit dem BVB feierte Hoffmann zwei deutsche Meisterschaften, in Mainz ließ er einen dritten folgen. Ausgerechnet gegen Dortmund im Endspiel feierten der 44-Jährige und seine FSV-Talente in der vergangenen Spielzeit den Titel für die beste deutsche Nachwuchsmannschaft.

Jugend-Chef Kersting: "Er hat in den letzten Jahren in der U19 nicht nur aufgrund der gefeierten Erfolge bewiesen, welche Erfahrung und Qualität er im Umgang und vor allem in der Weiterentwicklung unserer Nachwuchsspieler besitzt."

Die U23 der Mainzer spielt in der Südwest-Staffel der Regionalliga. Dort überwinterte sie auf dem neunten Tabellenplatz. Viele Spieler aus dem Kader kennt Hoffmann, hat sie in der U19 begleitet.

"Ich freue mich darauf, sie und die weiteren Jahrgänge auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich weiß, was für gute Jungs noch hochkommen werden. Es ist nun meine Aufgabe, diese Spieler bestmöglich auf die Aufgaben im Herrenbereich vorzubereiten und sie an den Profikader heranzuführen", sagt er zu seiner neuen Aufgabe.

Sein Pflichtspiel-Debüt als U23-Trainer wird Hoffmann allerdings erst in einigen Wochen feiern. Am 2. März startet der FSV beim VfR Aalen in die Regionalliga-Restserie.