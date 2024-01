Dass der FC Schalke 04 gute Spieler in seinem Nachwuchs hat, zeigte jüngst das Hallenturnier von Lukas Podolski in Gummersbach.

Der FC Schalke 04 gewann am vergangenen Wochenende das Hallenturnier in Gummersbach - RevierSport berichtete. Einige U23-Spieler wie Stürmer Nick Castelle konnten dabei auf sich aufmerksam machen.

Castelles Mannschaftskollege Nelson Amadin war in der Halle nicht dabei, zeigte dafür aber schon in den letzten Wochen vor der Winterpause, welches Potential in ihm steckt.

Zwischen dem 7. Oktober und 9. Dezember 2023 erzielte der 23-jährige Flügelflitzer sechs Tore für die Schalker Regionalligamannschaft und legte zwei weitere Treffer auf. Vor allen Dingen brillierte der Niederländer im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den 1. FC Düren (3:0).

Der Rechtsaußen schnürte einen Doppelpack und konnte sich in einige Notizbücher spielen. Wie zum Beispiel in das von Tim Schork, Sportchef des SV Waldhof Mannheim.

Wie RevierSport erfuhr, war am 9. Dezember 2023 eine kleine Mannheimer Delegation in Gelsenkirchen vor Ort, um Dürens Kevin Goden unter die Lupe zu nehmen. Mittlerweile wurde Goden vom SV Waldhof auch verpflichtet. Doch in diesem Spiel, das von vielen Profi-Klub-Vertretern besucht wurde, fiel den Mannheimern auch Amadin ins Auge. Nach RS-Informationen ist der Drittligist auch bereit eine Ablösesumme für Amadin zu bezahlen, um ihn schon in diesem Winter-Transferfenster loszueisen.

Verpflichten würden ihn nach unseren Informationen gerne auch Regionalliga-Bayern-Spitzenreiter Würzburger Kickers, aber auch die Revier-Drittligisten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen - RS berichtete bereits kurz vor Weihnachten. Mittlerweile sollen die Essener ihr Amadin-Interesse intensiviert haben.

Angemerkt sei jedoch, dass RWE den pfeilschnellen, dribbelstarken und torgefährlichen Rechtsaußen gerne erst ab dem 1. Juli 2024 unter Vertrag nehmen würde - als Ersatz für Köln-Leihgabe Marvin Obuz. Derweil soll der MSV gerne schon im Winter zuschlagen.

Amadin durfte erst im letzten Spiel des Jahres des FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth (2:2) das erste Mal echte Profiluft schnuppern. Er saß gegen Fürth auf der Schalker Bank und gehörte zum 20er Spieltagskader von Trainer Karel Geraerts.

Für einen ersten Einsatz in der 2. Bundesliga langte es für den Niederländer, der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet wurde, aber nicht. Ins Winter-Trainingslager nach Portugal reiste er ebenfalls nicht mit. Grund genug, um über seine Zukunft und den zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag auf Schalke nachzudenken. Da dürfte Amadin das rege Interesse an seiner Person gerade recht kommen.

Wohin Amadins Weg führen wird, ist noch völlig offen. Fakt ist, dass sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Damit sich dieser um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert, müsste der gebürtige Rotterdamer nach RS-Informationen drei Einsätze in der Schalker Profimannschaft verbuchen. Bis Ende Januar 2024 wird ihm das nicht mehr gelingen.

Ob Amadin letztendlich im Winter wechselt, ist noch völlig offen. Klar ist aber auch: Amadin hat Lunte gerochen und will mehr davon. Wenn nicht auf Schalke, dann gerne bei einem anderen Profiklub, vielleicht einem Drittligisten aus der Nähe...