Sieg in der Halle: Schalke-Fans übernehmen die Gummersbacher Schwalbe Arena

Der FC Schalke 04 startet mit einem Titelgewinn in die Rückrunde. Zwar handelt es sich dabei „nur“ um den schauinsland reisen Cup, doch die vielen S04-Fans waren zufrieden.

Bei der mittlerweile zehnten Ausgabe des schauinsland reisen Cup trat der FC Schalke 04 hauptsächlich mit Spielern aus der U23 an. Die junge Schalker Mannschaft wusste zu überzeugen und setzte sich bereits in der Vorrunde mit 3:2 gegen den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze und 6:1 gegen den Oberligisten Kickers Emden durch.

Zwar musste im Halbfinale gegen den SC Paderborn 07 das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen, doch im Endspiel, wo der Gegner erneut Górnik Zabrze hieß, ließ S04 nichts anbrennen und fegte den Poldi-Klub mit 7:2 vom Platz.

Der Schalker Anhang reagierte darauf mit Häme in Richtung des prominenten Schirmherrn des Turniers. So forderten sie: „Wir wollen den Poldi sehen!“ Zur Melodie des „Atzen“-Songs „Das geht ab!“ sangen sie zudem: „Wir schießen den Poldi ab!“. Der ehemalige FC-Stürmer hatte zuvor mit einer rüden Geste auf Pfiffe aus der Kurve, die an diesem Tag fest in Schalker Händen war, reagiert.

Auch beim anschließenden Promi-Spiel waren bekennende Schalke-Fans mit von der Partie, so zum Beispiel Schauspielerin Lisa Küppers, die sich zwar über die starke Leistung ihres Herzensklubs freute, sich aber auch zu dessen Situation in der Liga äußerte: „Es ist natürlich nicht schön, wobei es ja jetzt gerade ein bisschen besser läuft. Ich habe noch Hoffnung, aber ich muss sagen, ich find’s in der zweiten Liga gerade gar nicht so schlimm. Es ist angenehmer, als jede Woche zu verlieren in der Bundesliga. Der letzte Abstieg tat auch nicht so weh wie der zuvor."

Ich fand gut, dass die Schalker mit einer sehr starken Truppe gekommen sind und dass sie mit den gesamten Verantwortlichen hier waren Markus Krampe

Diese Meinung dürften vermutlich nicht allzu viele Schalke-Fans teilen, schließlich befinden sich die Königsblauen auch in der zweiten Liga erneut im Abstiegskampf. Dass der Verein dennoch mit den Profis Soichiro Kozuki und Ibrahima Cissé auflief, lobte Veranstalter Markus Krampe, der ebenfalls Fan des Vereins ist: „Ich fand gut, dass die Schalker mit einer sehr starken Truppe gekommen sind und dass sie mit den gesamten Verantwortlichen hier waren. Das ist ja ein Zweitligist, der nächste Woche in die Saison startet und da ist das nicht selbstverständlich, aber das zeugt von Professionalität, dass die das durchziehen und dann auch verdient gewinnen."

Tatsächlich waren neben Cheftrainer Karel Geraerts sowie Mike Büskens und Gerald Asamoah auch einige S04-Profis wie der langjährige Torhüter Ralf Fährmann und Top-Talent Assan Ouédraogo in der Halle, um die Mannschaft zu unterstützen.

Während die erste Mannschaft in der kommenden Woche gegen den Hamburger SV in die Rückrunde startet, dauert die Winterpause für die U23, die in der Regionalliga West auf dem achten Tabellenplatz steht, noch eine Woche länger. Dann geht es für die Mannschaft um Stürmer Niklas Castelle, der sowohl in der Gummersbacher Halle als auch in der Regionalliga-Hinrunde zu den Schalker Top-Scorern zählte, am 27. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Kellerkind Rot Weiss Ahlen weiter.