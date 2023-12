Regionalliga: 17 auslaufende Verträge, so trifft die U21 des 1. FC Köln das CAS-Urteil

Der 1. FC Köln darf auch in der U21 bis zum 1. Januar 2025 keine neuen Spieler verpflichten. Hier gibt es immer den größten Kaderumbau. Daher kommt Schwerstarbeit auf die Verantwortlichen zu.

Die Bestätigung des CAS-Urteils hat den Fußball-Bundesligisten 1 . FC Köln kurz vor Weihnachten hart getroffen. Denn in diesem Urteil wurde bestätigt, dass der FC erst ab dem 1. Januar 2025 wieder neue Spieler unter Vertrag nehmen kann.

Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel können verliehene Spieler zum Kader stoßen oder auslaufende Verträge verlängert werden. Doch externe Spieler dürfen erst ab 2025 wieder für den Klub gemeldet werden.

Und das gilt nicht nur für die Profis. Auch die U19, die U17 und die U16 ist betroffen, ebenso die U21 in der Regionalliga West. Vor allem für die U21 dürfte das Thema Kaderplanung im Sommer zur Herkulesaufgabe werden.

Denn in der Regel haben die U-Mannschaften der Klubs in jedem Jahr die größten Veränderungen. Es gibt fast immer eine zweistellige Anzahl an Zu- und Abgängen.

In Köln nur mit dem Aber: Es dürfen keine neuen Spieler kommen. Und das bei 17 auslaufenden Verträgen und dem Chaos, das aktuell im Verein zu herrschen scheint. Da dürfte es schwer bis unmöglich werden, viele Akteure zu halten - denn dem FC fehlen derzeit die Argumente.

Und dabei ist die Ausgangssituation der U212 eigentlich klasse. Denn sie steht in der Regionalliga auf Platz vier, selbst ein Aufstieg in die 3. Liga schien möglich. Den kann man sich nun wohl abschminken, es geht nur darum, überhaupt einen kompletten Kader für die Spielzeit 2023/24 stellen zu können.

Denn viele Spieler werden sicher nicht verlängern, so soll zum Beispiel Rechtsverteidiger Pierre Nadjombe schon mit einem Winter-Wechsel in die 2. Bundesliga liebäugeln. 19 Partien (fünf Scorerpunkte) absolvierte der 20-Jährige in der laufenden Runde, die starken Darbietungen sind auch in den oberen Ligen nicht verborgen geblieben.

Natürlich waren wir aber auch auf dieses Szenario vorbereitet und holen die entsprechenden Pläne jetzt aus der Schublade Evangelos Sbonias

Neben den Talenten steht die Frage im Raum, was ist mit den etablierten Spielern wie Marco Höger passiert, die die U21 führen sollen. Der Mittelfeldmann hat sich erneut am Knie verletzt, ob er noch ein Jahr dranhängt, ist zumindest fraglich.

Und Leistungsträger wie Justin Diehl werden sicher gehen oder bei den Profis eingeplant - wie zum Beispiel Meiko Wäschenbach. Und was sagt Trainer Evangelos Sbonias zur unsicheren Zukunft? Er wird so zitiert: "Wir sind enttäuscht und haben es anders erwartet. Natürlich waren wir aber auch auf dieses Szenario vorbereitet und holen die entsprechenden Pläne jetzt aus der Schublade. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, jede Herausforderung birgt auch eine Chance."

Die Verträge folgender Spieler laufen bei der U21 des 1. FC Köln aus (Daten: Transfermarkt.de)

Marco Höger

Tobias Trautner

Oliver Schmitt

Georg Strauch

Teoman Akmestanli

Meiko Sponsel

Winzent Suchanek

Pierre Nadjombe

Mikail Özkan

Vladislav Fadeev

Simon Breuer

Meiko Wäschenbach

Justin Diehl

Jonas Saliger

Adam Lenges

Mike Dreier

Tidiane Touré