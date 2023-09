Mittelrheinliga: Dieser Ex-RWE-Stürmer führt Torschützenliste und Tabelle an

Na, haben Sie schonmal den Namen Eintracht Hohkeppel gehört? Sollte man sich auf jeden Fall merken. Der Verein ist auf dem Weg in die Regionalliga West.

7 Spiele und 19 Punkte! Eintracht Hohkeppel ist das Maß der Dinge in der Mittelrheinliga. Die ehemaligen Regionalliga-West-Klubs wie SV Bergisch Gladbach 09 mit Trainer Mike Wunderlich, FC Hennef oder auch der ambitionierte Bonner SC liegen aktuell hinter dem Aufsteiger von 2022, Hohkeppel.

Dieser hat einige ehemalige Regionalliga-Spieler in seinen Reihen und es ist nicht ausgeschlossen, dass diese schon bald wieder in der West-Staffel spielen werden. Denn die Mannschaft von Trainer Mahmut Temür performt Woche für Woche, was sechs Siege und ein Unentschieden gegen Bonn beweisen.

Hohkeppel ist Erster und Eintracht-Stürmer Enzo Wirtz führt auch die Torjägerliste in der Mittelrheinliga an. "Meine Mitspieler machen es mir auch relativ einfach. Ich bekomme echt gute Zuspiele und versuche diese dann natürlich zu verwerten. Wir sind eine starke Mannschaft - auf und neben dem Platz. Das Trainerteam ist auch top. Es macht mir wirklich Spaß für die Eintracht zu spielen", erzählt Wirtz gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Hier wird auch nicht um den heißen Brei geredet. Das erklärte Ziel ist der Regionalliga-Aufstieg. Und diesem Ziel ordnen wir uns alle unter."

Insgesamt kommt Enzo Wirtz auf satte 203 Viertliga-Spiele, in denen er 40 Buden erzielte. Wirtz spielte von 2015 bis 2023 durchgehend in der Regionalliga West. Er stand neben Kaan-Marienborn auch bei Klubs wie Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, Bonner SC oder auch SV Rödinghausen unter Vertrag.

Neben dem 28-jährigen ehemaligen Stürmer von Rot-Weiss Essen stehen in Lindlar - Hohkeppel ist ein Ortsteil von Lindlar - auch Spieler wie Firat Tuncer, Jannes Hoffmann, Nils Teixeira, Mike Owusu, David Bors, Dino Bisanovic und Matti Fiedler unter Vertrag. Alles Namen, die den Beobachtern der Regionalliga West ein Begriff sein sollten.

Die Frage bleibt natürlich: Wie kann sich ein Amateurklub wie Eintracht Hohkeppel diese für Mittelrheinliga-Verhältnisse Hochkaräter wie Wirtz und Co. leisten? Die Antwort: Hakan Ekmen. Der Unternehmer hat das nötige Kleingeld, um "sein Baby" Eintracht Hohkeppel nach vorne zu bringen. Und: Alle Spieler leben im Raum Köln. Die Anlage der Eintracht liegt rund 30 Kilometer vom Zentrum der rheinländischen Metropole entfernt.

Sollte die Eintracht am Ende aufsteigen, dann ist auch schon vorgesorgt, wo man eventuell spielen könnte. In der Regionalliga würde man dann nach RevierSport-Informationen entweder in das Stadion des SV Bergisch Gladbach oder des FC Viktoria Köln ausweichen. Die ersten Gespräche sollen schon stattgefunden haben.