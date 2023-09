Regionalliga: Vier Teams punktgleich an der Spitze - so läuft es in den anderen Staffeln

Die ersten Wochen der Saison 2023/24 sind gespielt. Zeit für einen Blick auf den Aufstiegskampf in den Parallelstaffeln der Regionalliga West.

In der Regionalliga West steht Fortuna Köln nach acht Spieltagen an der Spitze. Alemannia Aachen und der SV Rödinghausen enttäuschen bislang, während der 1. FC Düren, 1. FC Bocholt oder SC Paderborn II zu den positiven Überraschungen der ersten Saisonwochen gehören.

Und wie läuft es in den vier Parallel-Staffeln der Regionalliga? Der Überblick.

Regionalliga Südwest

Nach neun Spieltagen stehen vier Teams punktgleich an der Tabellenspitze - zwei von ihnen sind Aufsteiger: Eintracht Frankfurt II, auch dank des bislang herausragenden Ex-Esseners Noel Futkeu, und die Stuttgarter Kickers. Hinzu kommen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und SGV Freiberg.

Doch der Vorsprung des Führungsquartetts ist knapp, nur drei Punkte sind es bis Rang zehn. Für die als Aufstiegsfavoriten gehandelten Teams wie der TSV Steinbach, Kickers Offenbach oder die TSG Hoffenheim II ist also noch alles drin.

Regionalliga Nord

Im Norden ist die zweite Mannschaft von Holstein Kiel bislang das Maß der Dinge, führt die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung auf Phönix Lübeck an. Titelaspirant Teutonia Ottensen punktet bislang zu inkonstant und liegt fünf Punkte hinter der Spitze zurück. Und auch die beiden Drittliga-Absteiger SV Meppen und VfB Oldenburg tummeln sich im Mittelfeld. Die Meppener scheinen inzwischen in der Liga angekommen zu sein: Sie feierten drei Siege in Serie.

Regionalliga Nordost

Nach der gescheiterten Aufstiegsrelegation sortiert sich Energie Cottbus auch nach der ersten Phase der neuen Spielzeit weit oben ein. Platz zwei heißt es nach acht Spieltagen für den Vorjahresmeister. An der Spitze steht der bislang noch ungeschlagene Greifswalder FC mit dem früheren Bochumer Tom Weilandt als Kapitän. Auf einen durchwachsenen Start blickt Absteiger FSV Zwickau zurück. Mit dem Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena reihen sich zwei weitere ehemalige Drittligisten im unteren Tabellendrittel ein.

Regionalliga Bayern

Nach Platz zwei im Vorjahr wollen die Würzburger Kickers dieses Jahr erneut angreifen - das klappt bislang gut: Sie führen die Tabelle an, stehen vor der punktgleichen DJK Vilzing. Das Spitzenduo hat sich bereits um vier Zähler abgesetzt. Absteiger SpVgg Bayreuth kommt mit 16 Punkten aus elf Partien noch nicht so wirklich in Tritt. Ebenso ist die zweite Mannschaft des FC Bayern tabellarisch im Mittelmaß unterwegs, hat mit drei Siegen in Serie zuletzt aber Fahrt aufgenommen.