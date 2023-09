FC Gütersloh: Sportlich läuft es trotz 0:3 - Probleme mit Flutlicht, Stadiongröße und ZIS

Trotz der 0:3-Niederlage beim Regionalluga-West-Spitzenreiter SC Fortuna Köln läuft beim FC Gütersloh vieles nach Plan.

Julian Hesse, Trainer des FC Gütersloh, konnte sich die 0:3-Schlappe gegen den SC Fortuna Köln auf der anschließenden Pressekonferenz nicht so recht erklären.

Zwar sprach er von einem „verdienten Sieg für Fortuna“, dieser fühle sich jedoch für ihn zu hoch an. Hesse machte einen zerknirschten Eindruck, ließ es sich jedoch nicht nehmen, die positiven Aspekte des Spiels seiner Mannschaft hervorzuheben: „Ich glaube, dass wir es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht haben“, lobte der Trainer, benannte jedoch auch Schwächen im zweiten Durchgang. Da sei die Ballsicherheit verloren gegangen, zudem habe Fortuna „mehr Power“ gehabt.

Hesse schloss seine Analyse des Spiels mit den Worten: "Und dann gehst du mit einem 0:3 nach Hause und weißt gar nicht so recht, warum das der Fall ist."

Doch nicht nur sportlich gab es für den FCG schlechte Nachrichten in der vergangenen Woche: Die Entscheidung über die Erneuerung des Flutlichts im Heidewaldstadion wurde verschoben. Diese würde 627.000 Euro kosten – eine Summe, die den politischen Entscheidungsträgern womöglich zu hoch sein dürfte.

Dabei wird die Sanierung des Stadions immer dringender, denn seit dem Aufstieg in die Regionalliga kommen mehr Fans zu den Spielen des FCG. In der Oberliga kamen noch durchschnittlich 738 Zuschauer, bei den bisherigen Regionalliga-Spielen ist die Zuschauerzahl immer vierstellig gewesen. Auch die Mitgliederzahlen des ostwestfälischen Traditionsklubs stiegen in den letzten Jahren von weniger als 500 auf zurzeit 848 Mitglieder.

Und auch in sportlicher Hinsicht läuft es eigentlich ziemlich gut für den FC Gütersloh: Als Aufsteiger steht das Team von Hesse zurzeit auf dem 9. Tabellenplatz. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt derzeit fünf Punkte. Die Niederlage gegen Fortuna, die ohnehin in höheren Tabellenregionen unterwegs ist, lässt sich daher verkraften.

Nächste Woche Samstag trifft der FCG im heimischen Heidewaldstadion auf Rot Weiss Ahlen. Das Spiel wollten die Gütersloher eigentlich auf den Freitag vorverlegen lassen. Dies wurde jedoch abgelehnt, da an diesem Tag bereits in Bielefeld und in Paderborn Fußball gespielt wird. Während der SC Paderborn auf den FC Schalke 04 trifft, muss Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Saarbrücken antreten. Beide Gastvereine werden mit vielen Fans anreisen, weshalb der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) das Risiko einer weiteren Ansetzung in der Region am selben Tag zu hoch war.