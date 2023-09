Trainersuche: Ist Capretti bei diesem Drittliga-Absteiger ein Thema?

Seit April 2023 ist Guerino Capretti ohne Job. Nun wird der ehemalige Erfolgstrainer des SC Verl mit einem Regionalligisten in Verbindung gebracht.

Nach einem Fehlstart in die Saison 2023/2024 gab Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg unter der Woche die Trennung von seinem Trainer Benjamin Duda bekannt. RevierSport berichtete

In sieben Spielen holte Duda mit dem Drittliga-Absteiger in der Regionalliga Nord nur zwei Siege und zwei Remis - dem gegenüber stehen drei Niederlagen. Acht Punkte beträgt bereits der Rückstand auf Platz eins, den aktuell Phönix Lübeck innehat. Oldenburg hatte vor der Saison den Wiederaufstieg ins Visier genommen.

"Mit Blick auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen und insbesondere die Leistung unserer Mannschaft beim Spiel in Norderstedt, sehen wir das Erreichen unserer sportlichen Ziele gefährdet", sagte Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des Regionalligisten aus der Nord-Staffel.

Wie der "Kicker" nun berichtet, soll es beim VfB drei heiße Kandidaten auf den freien Cheftrainer-Posten geben. Die Ex-Profis Alexander Nouri, der einst in Oldenburg seine aktive Laufbahn beendete und zuletzt in Griechenland in Kavala als Trainer tätig war, sowie Timo Rost (zuletzt FC Erzgebirge Aue und Spvgg. Bayreuth) und Guerino Capretti, der zuletzt im April beim FC Ingolstadt beurlaubt wurde, sollen Kandidaten sein.

Capretti hatte zuletzt nach einer sehr erfolgreichen Station beim SC Verl und den Jobs bei Dynamo Dresden und FC Ingolstadt in der Bundesliga beim 1. FC Köln unter Steffen Baumgart hospitiert.

Dass er nun in die Regionalliga geht, obwohl aus Oldenburg reges Interesse besteht, ist anzuzweifeln.

Im Juni 2023 sagte Capretti noch gegenüber RevierSport: "Fakt ist aber, dass ich lieber eine Mannschaft vor der Saison übernehmen würde. Ich weiß, wofür ich stehe. Ich mache mir da keine Sorgen, dass es jetzt bei zwei Vereinen nicht hingehauen hat. Ich bin ein Trainer, der weiterentwickelt und die Jungs besser macht. Da ist es immer von Vorteil, wenn man von Tag eins dabei ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber natürlich auch, dass das kein Wunschkonzert bin. Und natürlich stehe ich weiter für Aufgaben während der Saison parat. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich einem Verein helfen und ihn weiterentwickeln kann. Klar ist aber auch, dass der Klub auch zu mir passen muss."

Bleibt die Frage, ob der VfB Oldenburg und Guerino Capretti zusammenpassen?