FC Gütersloh: "Der Support ist da, die Mannschaft wird angepeitscht"

Der FC Gütersloh und Alemannia Aachen trennen sich am 6. Spieltag der Regionalliga West mit 1:1 (0:0). Für FCG-Trainer Julian Hesse sind es "zwei verlorene Punkte".

Regionalliga West-Aufsteiger FC Gütersloh teilte am 6. Spieltag die Punkte mit Alemannia Aachen. 1:1 lautete das Endergebnis, es war ein vor allem in der zweiten Halbzeit wildes Spiel mit jeweils einem Platzverweis pro Mannschaft.

Für die Mannschaft von Trainer Julian Hesse stehen damit nach fünf Spielen fünf Punkte und Platz 14 in der Tabelle zu Buche. Am kommenden Wochenende bestreiten die Ostwestfalen ein Nachholspiel gegen den Mitaufsteiger SSVg Velbert (9.September, 14 Uhr), da sie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (0:2) antraten.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Alemannia Aachen sprach FCG-Coach Hesse über...

die ersten 45 Minuten: "Wir haben gut ins Spiel gefunden und haben generell im Spielaufbau guten Fußball gespielt. Wir waren sehr mutig, aber im letzten Drittel nicht genau genug. Der letzte Punch hat insgesamt gefehlt."

die zweite Halbzeit: "Direkt nach der Pause gingen wir in Führung, was uns eigentlich sehr in die Karten gespielt hat. Dann hätte ich mir gewünscht, dass wir so weiter spielen, aber wir sind danach etwas passiver geworden. Mit dem Platzverweis gegen Aachen spielt uns der Spielverlauf erneut in die Karten, aber Aachen hat mit einem Mann weniger Druck gemacht und wir hatten wenig Entlastung. Dennoch hatten wir genug Räume für Kontersituationen, aber haben die einfach nicht nutzen können, weil wir total fahrig und unsauber in Überzahl agiert haben."

das Endergebnis: "Gerade fühlt es sich einfach nervig an, weil wir zwei Punkte haben liegen lassen. Ich kann meiner Mannschaft für viele Sachen ein Kompliment aussprechen, aber es ist trotzdem sehr bitter, dass wir keinen Dreier mitgenommen haben."

die Unterstützung der Fans: "Es macht einfach unglaublich Spaß, vor diesen Kulissen zu spielen. Der Support ist da, die Mannschaft wird angepeitscht und nach vorne getrieben, auch nach dem Spiel.

die Verletztensituation und die anstehenden Aufgaben: "'Manni' (Tim Manstein, Anm. d. Red.) hat einen kleinen Faserriss in der Wade und wird sicherlich noch ein bis zwei Wochen fehlen. Ansonsten haben wir alle Mann an Bord. Wir waren sowohl gegen Oberhausen als auch gegen Aachen, was für uns Highlight-Spiele waren, auf Augenhöhe. Es gilt jetzt, dass wir uns in Zukunft für diese guten Leistungen auch belohnen."