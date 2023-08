FC Gütersloh: "Wenn wir so weiterspielen, dann sind wir schwer zu bezwingen"

Der FC Gütersloh feierte gegen den SV Lippstadt den ersten Saisonsieg in der Regionalliga West. RevierSport hat nach der Partie mit Matchwinner Patrik Twardzik gesprochen.

Der Jubel der knapp 2500 Zuschauer im Heidewaldstadion war am 4. Spieltag der Regionalliga West groß, als der Schiedsrichter die Partie des FC Gütersloh gegen den SV Lippstadt abpfiff. Die Gütersloher siegten mit 2:1 und feierten damit den ersten Dreier in der Saison.

Den entscheidenden Treffer in der 82. Minute erzielte Patrik Twardzik, der vor der Saison von Rot Weiss Ahlen nach Gütersloh wechselte. Der Mittelfeldakteur war erleichtert nach der Partie: "Das war extrem wichtig, gegen Lippstadt zu gewinnen. Vielleicht haben wir nicht den besten Fußball gespielt und es ging vor allem über das Kämpferische, aber es war eine super Mannschaftsleistung und alle haben voll durchgezogen."

Die Leistungen des Aufsteigers waren bereits in den ersten Pflichtspielen vielversprechend, besonders in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (0:2) lieferten die Ostwestfalen einen großen Kampf und ein Weiterkommen war mehr als möglich.

Mit dem 2:1-Derbysieg gegen Lippstadt scheint nun auch ergebnistechnisch der Bann gebrochen zu sein. Twardzik sprach seinen Teamkollegen ein großes Lob aus:

"Wir haben vom ersten Spieltag an nicht schlecht gespielt, aber man sieht, dass man sich findet und von Spiel zu Spiel noch besser kennenlernt. Wenn wir so weiterspielen, dann sind wir schwer zu bezwingen. Gegen Kiel im DFB-Pokal waren wir als Regionalligist klar besser und daran sieht man einfach, dass jeder Vollgas gibt und es in der Mannschaft insgesamt stimmt. So fühlen sich alle wohl und aufgrund dieser Basis kann man erfolgreich sein."

Wenn es so weiter geht, bin ich froh, aber an erster Stelle steht natürlich der Verein und das Ziel Klassenerhalt. Patrik Twardzik

Der 30-Jährige fühlt sich bereits pudelwohl in Ostwestfalen und sieht dies als Fundament für eine erfolgreiche Zeit beim FCG: "Die neuen Spieler inklusive mir wurden alle gut aufgenommen und ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Das ist sehr wichtig für einen Spieler, der neu dazukommt, dass er sich fallen lassen und einfach nur auf Fußball konzentrieren kann. Es hat alles von Anfang an gepasst und so versuche ich auf dem Platz gute Leistungen zu bringen."

Für den ehemaligen U-Nationalspieler Tschechiens (insgesamt 24 Einsätze) ist es ein rundum gelungener Start in die neue Spielzeit. Er war sofort in der ersten Elf gesetzt und belohnte sich gegen Lippstadt mit dem Siegtor für eine starke Leistung. "Für mich persönlich ist es überragend, so in die Saison gestartet zu sein. Wenn es so weiter geht, bin ich froh, aber an erster Stelle steht natürlich der Verein und das Ziel Klassenerhalt", blickt Twardzik optimistisch nach vorne.