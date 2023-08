Rot-Weiß Oberhausen hat Alemannia Aachen in der Regionalliga West deutlich zu Hause geschlagen. Der FC Gütersloh bezwang den SV Lippstadt 08.

Rot-Weiß Oberhausen hat am vierten Spieltag der Regionalliga West 2023/2024 Alemannia Aachen mit 4:1 (4:0) düpiert.

RWO riss das Spiel mit dem Anpfiff an sich, störte die Gäste früh und gewann viele Zweikämpfe. Und RWO spielte nach vorne. Nach zehn Minuten folgte der Lohn: Moritz Stoppelkamp behauptete den Ball, steckte durch auf Stefan Kreyer, der aus kurzer Distanz mit viel Ruhe das 1:0 erzielte.

Die Hausherren legten weiter nach. Auf Flanke von Oguzhan Kefkir setzte sich Marius Kleinsorge im Sechzehner durch und erhöhte per Flachschuss auf 2:0 (14.). Doch damit nicht genug. Stoppelkamp zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern traumhaft in den linken oberen Winkel – 3:0 nach 25 Minuten! RWO spielte sich in einen Rausch.

Rot-Weiß Oberhausen: Benz – Fassnacht, Stappmann, Öztürk, Montag (60. Donkor)– Yalcin, Ngyombo – Kleinsorge, Stoppelkamp (85. Ruzgis), Kefkir (85. Rexha) – Kreyer Alemannia Aachen: Johnen – Winter, Uzelac, Rumpf (27. Dervisevic), Strujic – Bapoh (46. Baum), B. Müller (62. Afamefuna), Herzog – Schaub (32. Peters), Brasnic, Heinz (62. Ametov) Tore: 1:0 Kreyer (10.), 2:0 Kleinsorge (14.), 3:0 Stoppelkamp (25.), 4:0 Kreyer (38.), 4:1 Brasnic Zuschauer: 5763

Noch vor der Pause stellte Kreyer mit seinem zweiten Treffer sogar noch auf 4:0. Der Angreifer hatte seinen Gegenspieler mit einer geschickten Körpertäuschung ins Leere laufen lassen und aus 16 Metern ins untere linke Eck getroffen (38.).

RWO hatte auch zu Beginn der zweiten Hälfte mehr von den Angriffssituationen, das ebbte jedoch mit der Zeit ab. Aachen stabilisierte sich, allerdings ohne gefährlich zu werden.

Brasnic erzielte lediglich den Ehrentreffer, nachdem RWO einen Eckball nicht hinreichend geklärt bekam (86.).

FC Gütersloh - SV Lippstadt 08 2:1 (1:0)

Im zweiten Freitagsspiel des vierten Spieltags bezwang der FC Gütersloh zu Hause den SV Lippstadt 08 mit 2:1 (1:0).

Die Gastgeber gingen bereits nach elf Minuten durch einen Foulelfmeter in Front. Lippstadts Torhüter Christopher Balkenhoff hatte bei einem Klärungsversuch seinen Gegenspieler getroffen. Nico Buckmaier verwandelte souverän.

Es entwickelte sich ein temporeiches wie intensives Spiel, in dem es allerdings selten zu Torraumszenen kam.

FC Gütersloh: Peters – Schauerte, Obst, Beuchmann, Widdecke – Dantas, Twardzik – Freiberger (70. Ocansey), Buckmaier (70. Lohmar) , Rolf (59. Illig) – Esko (87. Kandic) SV Lippstadt: Balkenhoff – Örnek, Cirak (46. Munsters), Allmeroth (86. Rebronja) – Ufuk, Zimpel (46. Franke), Holtkamp (86. Neugebauer), Munsters – Lee (80. Kohl), Maier, Demirarslan Tore: 1:0 Buckmaier (11., FE), 1:1 Ufuk (49.), 2:1 Twardzik (82.) Zuschauer: 2481

Ganz anders startete die zweite Hälfte: Fatih Ufuk nahm kurz nach Wiederanpfiff aus halbrechter Position aus gut 20 Metern Maß und drosch den Ball mit Hilfe der Latte zum 1:1 ins Netz (49.) - der überragende wie überraschende Ausgleich. Lippstadt kam in der Folge zu weiteren Halbchancen, von Gütersloh kam zu wenig.

Das änderte sich in der Schlussviertelstunde. Patrick Twardziks starke Hacken-Vorarbeit blieb ungenutzt - Vincent Ocansey vergab frei vor dem Tor (77.). Kurz darauf machte er es einfach selbst: Markus Eskos Distanzschuss nach tollem Solo traf die Latte, Twardzik staubte zum 2:1 ab (82.).

Die Hausherren hielten Lippstadt in der Schlussphase effizient vom eigenen Tor fern. In der 90. Minute hielt Jarno Peters die Führung fest - Maier war aus elf Metern zum Kopfball gekommen.