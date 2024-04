Die Stimmung beim 1. FC Saarbrücken könnte wahrlich besser sein. Nach dem 0:1 gegen den Halleschen FC gab es Klartext - und den ersten Neuzugang.

Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen um die 2. Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. "Wir haben gegen 1860 München eine richtig schlechte zweite Halbzeit gespielt, wir haben gegen Essen eine richtig schlechte erste Halbzeit gespielt. Und jetzt gegen Halle waren beide Halbzeiten schlecht", sagte Kapitän Manuel Zeitz der Saarbrücker Zeitung.

Nach dem 0:1 gegen Abstiegskandidat Hallescher FC war der 33-Jährige bedient. "Wir gehen in ein Spiel, um es zu gewinnen. Aber mit der Leistung kann man nicht gewinnen." Die Folge: Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf Platz 3 ist der Aufstiegszug abgefahren. "Wir sind so weit weg von der 2. Liga, da brauchen wir gar nicht drüber reden."

Klare Worte vom Routinier. Der 1. FC Saarbrücken hat am kommenden Wochenende die allerletzte Chance, um doch nochmal in Richtung Platz drei anzugreifen. Dann geht es am Sonntag, 5. Mai, 13:30 Uhr gegen den SC Preußen Münster, der aktuell auf dem Relegationsplatz steht.

Derweil präsentierten die Saarländer ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison. Chafik Gourichy wechselt vom lothringischen Verein US Thionville in die saarländische Landeshauptstadt. Der 23-Jährige hat in der laufenden Saison mit sieben Toren in 18 Spielen auf sich aufmerksam gemacht und gilt als großes Talent.

"Wir haben ihn schon über längere Zeit beobachtet und glauben, dass Chafik bei uns den nächsten Schritt zum Profifußball schaffen kann. Er ist wie alle französischen Spieler technisch gut ausgebildet und verfügt über die notwendige Grundschnelligkeit, um sich bei uns durchsetzen zu können", sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger.

Auf der Abgangsseite stehen dagegen bereits vier Namen. Den 22 Jahre alten Luca Kerber zieht es zum 1. FC Heidenheim in die Bundesliga, Tim Schreiber zu RB Leipzig und Amine Naifi zu Differdingen 03 nach Luxemburg. Linksverteidiger Marcel Gaus wird seine Karriere dagegen im Alter von 34 Jahren im Sommer beenden.