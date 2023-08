Regionalliga: Zuletzt beim BVB unter Vertrag und MSV zur Probe - Wollitz holt diesen Stürmer

Der FC Energie Cottbus hat einen Stürmer verpflichtet, der zuletzt seine Spuren im Ruhrgebiet hinterlassen hat.

Der FC Energie Cottbus hat mit Timo Bornemann seinen bislang siebten Neuzugang für die Regionalliga-Nordost-Saison 2023/2024 unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige stand in den zurückliegenden zwei Spieljahren bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund unter Vertrag und trainierte zuletzt beim MSV Duisburg mit - RevierSport berichtete.

"Wir glauben, mit Timo eine gute Alternative für unser Offensivspiel dazugewonnen zu haben. Seine Bewegungsabläufe, die mannschaftsdienliche Spielweise und Interpretation des Fußballs insgesamt, das passt nach unserer Auffassung genau zu dem, was wir uns vorstellen und als Mannschaft spielen wollen. Timo ist flexibel auf den Außenbahnen oder der zentralen Spitze einsetzbar, hat in der 3. Liga, in der Regionalliga West und auch in den Junioren-Bundesligen immer seine Tore erzielt und somit nachgewiesen, was er kann", sagte Cottbus-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz und ergänzte: "Wir sehen bei ihm viel Potenzial und eine hohe Entwicklungsfähigkeit und glauben, dass wir seine Klasse, die auch Borussia Dortmund in ihm gesehen hat, hier bei uns auf die Platte bekommen. Zudem ist er auch ein weiterer U23-Spieler für unseren Kader."

Bornemann wurde im nordrhein-westfälischen Ratingen geboren und ging seine ersten fußballerischen Schritte in der Jugend des heutigen Landesligisten SG Unterrath. Im Sommer 2015 schloss er sich dem Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf an und durchlief dort alle Mannschaften bis hin zum Reserveteam in der Regionalliga West. Nach 42 Spielen und elf Toren wechselte Bornemann schließlich zum BVB.

Bornemann spielte schon für Fortuna Düsseldorf II und die U23 des BVB

In der U23 des deutschen Vize-Meisters bestritt der Offensivmann 25 Drittligaspiele, in denen er viermal traf.

Ab sofort werden Bornemanns Abschlussqualitäten in Cottbus gefragt sein. Energie startete mit einer 1:2-Pleite beim FC Viktoria Berlin in die Saison. Wollitz fand deutliche Worte zu der Performance seiner Elf.

Am Wochenende geht es mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt weiter. Hier dürfte dann auch Bornemann sein FC Energie-Debüt feiern.