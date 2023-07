MSV Duisburg: Testspieler im Trainingslager mit dabei

Der MSV Duisburg bereitet sich in Thüringen auf die kommende Drittliga-Saison vor. Mit dabei ist auch ein Testspieler.

Knapp drei Wochen vor dem Start der Drittliga-Saison ist der MSV Duisburg ins Trainingslager gereist. Seit diesem Montag und bis zum kommenden Sonntag bereiten sich die Zebras im thüringischen Heiligenstadt auf die kommende Spielzeit vor.

Mit dabei ist ein Testspieler: Timo Bornemann will sich für einen Vertrag im Team von Trainer Torsten Ziegner anbieten. Der 22 Jahre alte Stürmer spielte zuletzt für die U23 von Borussia Dortmund und ist aktuell vereinslos.

Er kann sich in den Trainingseinheiten und mutmaßlich auch in den Testspielen gegen Zweitligist Hannover 96 am Mittwoch und Regionalligist Lok Leipzig am Freitag empfehlen. Mit Julian Hettwer hatten die Duisburger erst vor wenigen Tagen einen Abgang in Richtung der Dortmunder U23 zu verzeichnen.

Warum Probespieler Bornemann eigentlich nicht ins Profil passt und wie es im Kampf um die Plätze in der MSV-Startelf für den Drittliga-Start gegen den SC Freiburg II am 6. August aussieht, lesen Sie bei den Kollegen der WAZ.

MSV Duisburg: Der Kader für die Saison 2022/23

Tor: Vincent Müller, Dennis Smarsch (Neuzugang vom FC St. Pauli), Maximilian Braune

Abwehr: Sebastian Mai, Marvin Senger, Tobias Fleckstein, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf Feltscher, Joshua Bitter

Mittelfeld: Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Santiago Castaneda (Neuzugang von Florida Premier FC), Caspar Jander, Jonas Michelbrink, Kolja Pusch, Alaa Bakir, Hamza Anhari

Angriff: Thomas Pledl (Neuzugang von Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (Neuzugang vom 1. FC Nürnberg), Benjamin Girth, Chinedu Ekene, Phillip König

Abgänge: Julian Hettwer (Borussia Dortmund II), Marlon Frey (1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Marvin Ajani, Lukas Raeder, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)