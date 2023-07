Wuppertaler SV: 16-maliger Bundesliga-Stürmer kommt - keine weiteren Transfers

Der Wuppertaler SV hat noch ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Ein ganz erfahrener Angreifer kommt.

Der Wuppertaler SV macht keinen Hehl daraus, dass er in der kommenden Saison in der Regionalliga West oben angreifen möchte. Das eint sie mit Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen oder dem SV Rödinghausen.

Untermauert wurden die Ambitionen des WSV durch den letzten Transfer. Angreifer Charlison Benschop wechselt zu den Bergischen. Der 33-Jährige kann auf 16 Bundesligaspiele für Hannover 96 schauen und hatte seine beste Zeit in Deutschland im Trikot von Fortuna Düsseldorf.

Hier traf er in zwei Zweitliga-Spielzeiten 25 Mal, in der letzten Saison lief der Routinier in der zweiten niederländischen Liga für De Graafschap auf. Nun wechselt der zehnmalige Nationalspieler (für Curacao) zum WSV.

Benschop wird am Montag mit den Wuppertalern ins Trainingslager fahren. Er betont: "Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch schon sehr die Jungs kennenzulernen. Auch auf die Stadt und den Verein freue ich mich sehr. Morgen geht es in Trainingslager, dann geht es los."

Mit dieser Verpflichtung schließen wir unsere Transferaktivitäten ab, es wird keine weiteren Veränderungen geben Gaetano Manno

Und Wuppertals Sportchef Gaetano Manno ergänzt: "Wir sind sehr froh, dass sich Charlie dazu entschieden hat, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen. Bei der Auswahl haben wir besonderen Wert auf seinen Charakter gelegt, und wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität weiterhelfen wird. Er wird eine wichtige Führungsrolle einnehmen und bringt eine beeindruckende Erfahrung in der Offensive mit. Er besitzt eine gute Tiefe im Spiel und bringt alle Eigenschaften mit, die wir benötigen. Seine physische Präsenz und seine Kopfballstärke sind herausragend. Wir haben lange auf diesen Transfer gewartet und sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Wir möchten allen danken, die diesen Transfer ermöglicht haben. Mit dieser Verpflichtung schließen wir unsere Transferaktivitäten ab, es wird keine weiteren Veränderungen geben."

Zugänge: Aday Ercan (Borussia Dortmund II), Jef Tchouangue, Mert Temiz (beide eigene U19), Tim Korzuschek (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (SV Rödinghausen), Mert Göckan (Fortuna Düsseldorf II), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Phil Beckhoff (Borussia Mönchengladbach II), Semir Saric (Kickers Offenbach), Davide Itter (VfL Osnabrück), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Paul Grave (VfL Bochum, ausgeliehen), Niklas Dams (Borussia Dortmund II), Ilhan Altuntas (Viktoria Köln), Charlison Benschop (De Graafschap)

Abgänge: Michele Cordi (ETB SW Essen), Lewin D'Hone (SV Lippstadt), Isaak Akritidis, Noah Salau (beide 1. FC Bocholt), Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund, Jeron Al-Hazaimeh (TuS Bövinghausen), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Nick Galle (TSV Steinbach Haiger), Bastian Müller (Alemannia Aachen), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Semih-Serhat Güler (Hansa Rostock), Valdet Rama (Wacker Obercastrop), Marco Königs, Franz Langhoff, (beide Ziel unbekannt), Roman Prokoph (Karriereende)