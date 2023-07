RWO: Zweiter Sieg im zweiten Testspiel - Cheftrainer Nowak über die bisherige Vorbereitung

Rot-Weiß Oberhausen gewann auch das zweite Testspiel im Zuge der Vorbereitung für die kommende Saison in der Regionalliga West.

Nach dem 10:0-Erfolg gegen den 1. FC Mülheim-Styrum war Rot-Weiß Oberhausen auch im zweiten Testspiel erfolgreich und gewann mit 7:0 (4:0) gegen den Bezirksligisten SW Alstaden. Neuzugang Oguzhan Kefkir erzielte im ersten Durchgang einen Doppelpack. Der neue Stürmer Manfredas Ruzgis erzielte in der zweiten Halbzeit ebenfalls zwei Tore per Strafstoß.

Cheftrainer Jörn Nowak war im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und gönnt seiner Mannschaft am kommenden Montag eine Pause, ehe die Oberhausener am darauffolgenden Dienstag wieder voll ins Training einsteigen werden.

„Wir sind gut in die Partie gekommen und haben direkt zwei Tore gemacht, jedoch haben wir wie schon im ersten Testspiel ein wenig die Passqualität vermissen lassen. Wir sind nicht immer so in die Abläufe reingekommen, wie wir es uns vorgenommen haben”, erklärte Nowak nach der Partie.

Nowak weiter: „Jedoch will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Für uns war es der elfte Tag in Folge und es waren für jeden nochmal 45 Minuten Belastung. Ich glaube, die Jungs sind froh, wenn sie am Montag einmal durchschnaufen können.”

RWO 1. Halbzeit: Benz - Pesch, Fassnacht, Ezekwem, Klaß - Owusu, Yalcin, Kefkir, Kleinsorge, Rexha - Kreyer RWO 2. Halbzeit: Benz - Montag, Hot, Burghard, Seker - März, Holthaus, Ngyombo, Donkor, Mai - Ruzgis Tore: 0:1 Kleinsorge (3.), 0:2 Rexha (5.), 0:3, 0:4 Kefkir (18., 35.) 0:5 Ruzgis (55.), 0:6 März (80.) 0:7 Ruzgis (86.)

Zwar spielte sich RWO während der gesamten 90 Minuten immer wieder gute Möglichkeiten heraus, jedoch ließen die Oberhausener besonders im zweiten Durchgang viele hochkarätige Möglichkeiten liegen. Beispielsweise trafen Denis Donkor (66.) und Ruzgis (89.) aus guter Position nur den Pfosten.

Das Wichtigste ist, dass wir wieder zu Null gespielt haben und engagiert gegen den Ball gearbeitet haben. Sicherlich haben wir das ein oder andere Tor zu wenig gemacht, ansonsten sind wir aber gut marschiert und sind auf unsere Kilometer gekommen. Jörn Nowak

„Das Wichtigste ist, dass wir wieder zu Null gespielt haben und engagiert gegen den Ball gearbeitet haben. Sicherlich haben wir das ein oder andere Tor zu wenig gemacht, ansonsten sind wir aber gut marschiert und sind auf unsere Kilometer gekommen. Alles weitere werden wir uns noch in Ruhe erarbeiten”, bilanzierte der Oberhausener Trainer.

Ex-RWO-Spieler zufrieden mit Testspiel

Der ehemalige RWO-Spieler und Spielertrainer von SW Alstaden Raphael Steinmetz war trotz der deutlichen Niederlage gegen den höherklassigen Gegner einverstanden mit dem, was seine Mannschaft geboten hat.

„Insgesamt bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Bei den ersten beiden frühen Gegentoren haben wir den Gegner durch unsere Fehler natürlich eingeladen. Dass gegen eine Mannschaft, die in der Halbzeit komplett durchgewechselt hat, die Kräfte verloren gehen, ist auch klar. Wir sind jedoch am Anfang unserer Vorbereitung und man hat gesehen, dass wir Fußball spielen wollen und auch können”, bilanzierte Steinmetz nach dem Spiel.