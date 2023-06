SSVg Velbert: Zum Trainingsstart - Aufsteiger präsentiert Zugänge Nummer 6 und 7

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert ist am Samstag, 24. Juni, in die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 gestartet. Mit dabei waren auch zwei frische Zugänge.

Dimitrios Pappas bat die Spieler der SSVg Velbert am Samstag, 24. Juni, zum Aufgalopp. Mit dabei waren auch die Zugänge Nummer sechs und sieben.

Rechtsaußen Benjamin Hemcke, der zuletzt vom FC Viktoria Köln an Alemannia Aachen ausgeliehen war, verbringt die nächste Saison beim Regionalliga-Aufsteiger aus Velbert. Beim Kölner Drittligisten Viktoria läuft sein Vertrag noch bis zum Sommer 2025.

Zum Trainingsauftakt wurde ebenfalls der Spieler der vergangenen Saison gekürt: Robin Hilger gewann die Wahl der Fans mit 51,1 % der Stimmen.

Und auch für den linken Flügel kommt ein neuer Spieler. Nämlich Micah Cain. Der 20-Jährige spielte in der letzten Saison noch für Velberts Liga-Konkurrent TSV Meerbusch - und das sehr erfolgreich. In 32 Einsätzen schoss Cain elf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Zuvor hatten sich die Velberter punktuell mit Regionalliga-Erfahrung in Person von Vedran Beric (26, KFC Uerdingen) und Markus Pazurek (34, 1. FC Kaan-Marienborn) verstärkt. Zusätzlich kommen drei weitere Perspektivspieler: Lamin Touray (20, SV Atlas), Jan Fauseweh (21, FC Kray) und Andri Buzzoli (19, SC Velbert). Hemcke und Cain sind die Zugänge sechs und sieben.

SSVg Velbert: Der Vorbereitungsplan steht

Auch die vier Testspielgegner der Velberter in der laufenden Sommervorbereitung 2023/2024 stehen bereits fest. Gleich zu Beginn reist mit Viktoria Köln ein Drittligist zum Viertliga-Aufsteiger nach Velbert (8. Juli). Anschließend stehen noch Duelle mit den drei Oberligisten SpVgg Erkenschwick (12. Juli), TuS Bövinghausen (16. Juli) und TVD Velbert (22. Juli) an. Alle Partien werden auf der heimischen Anlage entweder in der IMS Arena oder dem Rasenplatz des EMKA Sportzentrums ausgetragen.

Der Sommer-Fahrplan in der Übersicht:

24. Juni: Öffentlicher Trainingsauftakt

08. Juli: SSVg Velbert – Viktoria Köln

12. Juli: SSVg Velbert – SpVgg Erkenschwick

16. Juli: SSVg Velbert - TuS Bövinghausen

22. Juli: SSVg Velbert - TVD Velbert 1870