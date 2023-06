Regionalliga West: Prominenter Zugang - FC Gütersloh verpflichtet früheren Zweitliga-Meister

Dem FC Gütersloh ist die Verpflichtung eines namhaften Spielers gelungen. Der profierfahrene Julian Schauerte wechselt vom 1. FC Kaan-Marienborn zum Regionalliga-Aufsteiger.

Der FC Gütersloh hat sich nach dem Aufstieg in die Regionalliga West mit einem prominenten Spieler verstärkt. Julian Schauerte wird in der kommenden Saison am Heidewald auflaufen.

Der 35-Jährige kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn, der sich freiwillig aus der vierten Liga zurückgezogen hat, und hat einen Einjahresvertrag beim FCG unterzeichnet. Schauerte war in den vergangenen drei Jahren ein Stammspieler in der Regionalliga - erst als Kapitän von Preußen Münster, in der abgelaufenen Saison dann in Kaan-Marienborn.

Die in seiner Karriere gesammelten Erfahrungen reichen aber noch viel weiter: Der Sauerländer bestritt 171 Partien in der 2. Bundesliga, 138 in der 3. Liga und lief für KAS Eupen in der belgischen ersten Liga auf. Mit Fortuna Düsseldorf feierte Schauerte 2018 die Zweitliga-Meisterschaft. Gleiches war ihm schon 2012 in der 3. Liga im Trikot des SV Sandhausen gelungen.

"Wir wollen auch Spieler holen, die zuletzt Stammspieler waren und die Regionalliga kennen", begründet Güterslohs Trainer Julian Hesse den Transfer in einer Vereinsmitteilung. "Julian hat eine tolle Karriere hingelegt und war bei Preußen Münster Kapitän. Wir holen ihn nicht nur als Außenverteidiger, sondern auch als Führungspersönlichkeit in der Abwehrkette. Er soll organisieren und unserem Spiel Struktur geben. Ähnlich wie Kevin Freiberger sollen die jungen Spieler sich an ihm und seiner professionellen Einstellung orientieren."

FC Gütersloh: Schauerte der sechste Neuzugang

Schauerte ist der sechste Neuzugang der Gütersloher - und der zweite Spieler, der von Kaan-Marienborn zum Regionalliga-Neuling kommt. Vor kurzem hatte der FCG mit Armin Pjetrovic einen weiteren Stammspieler des freiwilligen Absteigers unter Vertrag genommen.

Zudem kommen Patrik Twardzik (Rot Weiss Ahlen), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Lennard Rolf (Delbrücker SC) und Tim Matuscheswky (SC Verl II). Derweil werden Alexander Bannink (TuS Bersenbrück), Samy Benmbarek, Janik Steringer (beide SF Lotte), Christian Will (FC Isselhorst), Tekin Gencoglu (Türkspor Dortmund), Nils Köhler, Nico Bartling (beide Ziel unbekannt).