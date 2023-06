Schalke U23: S04 holt Talent vom 1. FC Köln

Der FC Schalke 04 bastelt weiter an seinem Kader für die U23. Nun kommt ein vielversprechendes Talent vom 1. FC Köln dazu.

Die U23 des FC Schalke 04 darf sich auf den nächsten Neuzugang freuen. Der 20-Jährige Tim Giesen wird in der kommenden Saison im Trikot des S04 auflaufen.

Das teilten die Königsblauen am Montag mit. Giesen kommt aus der U21 des 1. FC Köln. Bei den lange abstiegsgefährdeten Kölnern zählte er in der vergangenen Saison zu den Stammspielern, absolvierte bis zu seiner Verletzung im letzten Saisonabschnitt 25 Spiele in der Regionalliga West.

Der Rheinländer ist ein klassischer Sechser, der aber auch in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen kann. Ausgebildet wurde er bereits in der Jugend von 2010 bis 2017 beim 1. FC Köln und kehrte vor der gerade zu Ende gegangenen Saison von der U19 von Dynamo Dresden dorthin zurück. Zuvor spielte er bei Fortuna Köln, dem FC Hennef und Hohenlind. "Mit Tim Giesen haben wir einen jungen Defensivspieler verpflichtet, der in seiner ersten Senioren-Saison starke Leistungen gezeigt hat", sagte Knappenschmiede-Boss Mathias Schober über den Transfer. "Mit seinem Potenzial und seiner Flexibilität passt er sehr gut in unsere U23." In seiner ersten Seniorensaison erzielte Giesen ein Tor. Nun setzt er seine Karriere also bei den Knappen fort. Dort dürfte der Weg zu den Profis für ihn kürzer sein, als bei den Geisböcken.

Giesen ist bereits der fünfte Neuzugang für die Regionallligamannschaft des S04. Zuvor hat Schalke II bereits die Innenverteidiger Malik Talabidi (vereinslos) und Tim Schmidt (VfR Aalen), Torwart Julius Paris (SV Straelen) sowie Offensivspieler Paul Pöpperl (TSV Haiger Steinbach II) verpflichtet.

Radomir Novakovic, Julius Schell, Joey Müller, Elias Kurt, Daniel Kyerewaa, Arbnor Aliu, Bogdan Shubin, Luis Klein, Luca Campanile und Rufat Dadashov haben die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel verlassen.