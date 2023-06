1. FC Bocholt: Aus dem Ausland - Linksverteidiger unterschreibt

Der 1. FC Bocholt hat den nächsten Zugang vorgestellt. Es handelt sich sogar um einen internationalen Transfer.

Der 1. FC Bocholt feilt weiter an der Kaderplanung für die neue Saison. Vom niederländischen Zweitligisten Roda JC Kerkrade wechselt nun mit Linksverteidiger Ali Barak der bereits elfte Neuzugang an den Bocholter Hünting. Der 20-jährige gebürtige Düsseldorfer unterschrieb beim FCB einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 30.06.2025. Barak wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet, wo er in den Junioren-Bundesliga-Teams spielte. Im vergangenen Jahr wechselte der Linksfuß zum holländischen Profiklub Roda JC Kerkrade, wo er auf drei Einsätze in der Keuken Kampioen Divisie (2. Liga) und fünf Partien für die U21 kam, in denen er zwei Tore erzielte. Barak ist aktueller U21-Nationalspieler der Türkei, für die er vier Mal eingesetzt worden ist (eine Torvorlage). Christopher Schorch, designierter Geschäftsführer Sport und Organisation des 1. FC Bocholt, erklärt: "Mit Ali gewinnen wir einen hervorragend ausgebildeten türkischen U21-Nationalspieler, der unsere linke Seite mit seiner aggressiven Spielweise qualitativ aufwerten wird. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der zudem noch sehr jung und entwicklungsfähig ist. Ich bin glücklich, dass er sich für den 1. FC Bocholt entschieden hat." Dietmar Hirsch, neuer Trainer des 1. FC Bocholt, ergänzt: "Ali besticht durch eine tolle Mentalität und ein starkes Zweikampfverhalten, womit er sehr gut zu unserer neuen Philosophie passt. In Kerkrade hat er in seinem ersten Seniorenjahr die ersten Einsätze im Profibereich gehabt. Mit uns möchte Ali nun gemeinsam durchstarten und man merkt, wie sehr er dafür brennt. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“ Barak selbst freut sich sehr auf die neue Herausforderung am Hünting: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Trainer Dietmar Hirsch und Sportgeschäftsführer Christopher Schorch. Der Verein hat viel Tradition, eine große aktive Fanszene und eine Menge Potential. Ich freue mich deshalb sehr darauf, bald wieder in Deutschland angreifen zu können, um mit dem 1. FC Bocholt erfolgreich zu sein."

1. FC Bocholt: Transfers im Überblick (Stand 7. Juni)

Zugänge: Bogdan Shubin (Schalke 04 II), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Lucas Fox (F19 Düdelingen), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dominik Klann (SC Verl), Ali Barak, Florian Mayer (beide Roda Kerkrade), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Brian Campman (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19)

Abgänge: Dario Schumacher (TVD Velbert) Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel), Sascha Voelcke (RW Essen, Leihende), Gordon Wild, Leander Goralski, Stephané Mvibudulu, Jona Scholz (alle Ziel unbekannt)