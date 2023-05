Alemannia Aachen hat sich bei einem Konkurrenten aus der Regionalliga West bedient. Mit Jan-Luca Rumpf kommt ein Abwehrspieler, der bereits in der Bundesliga ran durfte.

Alemannia Aachen hat Jan-Luca Rumpf unter Vertrag genommen (RevierSport hatte bereits im Vorfeld berichtet). Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt. Der 23-jährige Verteidiger ist nach Sascha Marquet der zweite Spieler, der sich von Ligarivale Fortuna Köln anschließt.

„Jan-Luca hat sehr viel Qualität, die sich sowohl in seiner Zweikampfstärke und Geschwindigkeit als auch im Spielaufbau zeigt. Trotz seines recht jungen Alters strahlt er eine enorme Ruhe am Ball und Präsenz auf dem Platz aus. Wir freuen uns, einen ambitionierten Spieler für unsere Defensivreihe dazugewonnen zu haben“, sagt Sascha Eller, Geschäftsführer von Alemannia Aachen zum Neuzugang.

Bei Fortuna Köln ist Rumpf in dieser Spielzeit gesetzt. Der Abwehrspieler stand in 30 von 32 Spielen in der Startelf – zumeist in der Innenverteidigung. Nach drei Jahren und insgesamt 89 Pflichtspielen in der Domstadt zieht es ihn nun in die Kaiserstadt.

„Ich freue mich darauf, bei einem so geilen Verein mit den vielen Fans zu spielen. Ich sehe hier bei der Alemannia die Chance, in der nächsten Saison etwas zu reißen. Dafür werde ich gemeinsam mit der Mannschaft, den Fans und dem ganzen Verein alles geben“, erklärte sich Rumpf, der nun der 18. Spieler ist, der für die kommende Saison bei Alemannia Aachen unter Vertrag steht.

Rumpf spielte einmal in der Bundesliga

Rumpf wurde bei Eintracht Frankfurt, dem SV Wehen Wiesbaden sowie Hannover 96 ausgebildet. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er 2019 bei den Sportfreunden Siegen und anschließend beim SC Paderborn, wo er es sogar auf einen Bundesliga-Einsatz brachte. Beim 1:5 gegen den SV Werder Bremen durfte Rumpf 90 Minunten in der Innenverteidigung ran. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel zur Fortuna. Insgesamt bringt es Rumpf auf 84 Einsätze in der Regionalliga West und 36 in der Oberliga.

Alemannia Aachen - die Transfers zur kommenden Saison im Überblick

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln)Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (RWO), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz)

Abgänge: Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, Leihende), Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Tim Korzuschek, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Marcel Damaschek, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)