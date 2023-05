Aachen: Nächste Unterschrift - Alemannia macht Spieler Nummer 17 fix

Alemannia Aachen gibt weiter Vollgas in der Kaderplanung 2023/2024 und hat nun schon Spieler Nummer 17 unter Vertrag genommen.

Ulrich Bapoh wird auch in der kommenden Saison für Alemannia Aachen auflaufen. Der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Winter nach Aachen wechselte, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Das gab die Alemannia pünktlich vor dem letzten Spiel der laufenden Saison bekannt.

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler wurde beim VfL Bochum ausgebildet. Daraufhin folgte eine einjährige Leihe in die zweite niederländische Liga zu Twente Enschede, bevor er zum VfL Bochum zurückkehrte.

Für die Bochumer machte Bapoh schließlich auch seine ersten Spiele im deutschen Profifußball, als er in der Saison 2019/20 viermal in der 2. Bundesliga auflief. 2020 zog es den sechsmaligen deutschen Junioren-Nationalspieler zum VfL Osnabrück.

Bei den Lila-Weißen spielte er zehn Partien in der 2. Bundesliga sowie 22 Spiele in der 3. Liga. Alemannia verpflichtete den 23-Jährigen schließlich im letzten Winter. Nach einer Muskelverletzung absolvierte er seitdem sechs Regionalliga-Spiele und erzielte ein Tor.

Ich habe schon in der Rückrunde gespürt, was hier in Aachen mit den Fans im Rücken möglich ist, und freue mich jetzt, hier weiter Vollgas zu geben Ulrich Bapoh

"In den letzten Wochen hat Uli schon gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Seine fußballerischen Qualitäten werden uns in der Offensive noch mehr weiterhelfen, wenn er im Sommer die ganze Vorbereitung mitmacht und voll im Rhythmus ist. Wir freuen uns sehr, dass wir einen solchen Spieler hier bei Alemannia halten können", äußert sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller zur Vertragsverlängerung.

"Die Alemannia hat mir in den vergangenen Monaten die Chance gegeben, mich wieder zu zeigen. Nun möchte ich der Alemannia helfen, die Ziele der nächsten Saison zu erreichen. Ich habe schon in der Rückrunde gespürt, was hier in Aachen mit den Fans im Rücken möglich ist, und freue mich jetzt, hier weiter Vollgas zu geben", kommentiert Bapoh seinen Verbleib.

Er ist Spieler Nummer 17, den die Alemannia jetzt ab dem 1. Juli 2023 unter Vertrag hat.

Ein Überblick, der Spieler, die für Alemannia Aachen in der Saison 2023/2024 spielen werden:

Sasa Strujic (TSV Steinbach), Nils Winter (RWO), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Sascha Marquet (Fortuna Köln), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Ulrich Bapoh, Jan Strauch, Lars Oeßwein, Marcel Johnen, Franko Uzelac, Aldin Dervisevic, Julian Schwermann, Frederic Baum und Vleron Statovci.