Regionalliga: Sandro Wagner verabschiedet sich mit Meistertitel aus Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching ist Meister der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner steht in den Aufstiegs-Playoffs zur 3. Liga.

Den ersten Schritt zum perfekten Abschied hat Sandro Wagner mit seiner Mannschaft geschafft. Dank eines 2:2 von den Würzburger Kickers gegen Bayern München II konnte die SpVgg Unterhaching bereits drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern sichern.

Und das gelang der SpVgg mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der DJK Vilzing. Mathias Fetsch (54.) und Niclas Anspach (61.) sorgten mit ihren Treffern für das Absichern von Platz eins. Elf Punkte liegt der Spitzenreiter jetzt vor Verfolger Würzburg, der den direkten Wiederaufstieg verpasste.

Den Aufstieg in die 3. Liga bedeutet das für den ehemaligen Bundesligisten aus der Münchener Vorstadt aber noch lange nicht. Zuvor muss eine Aufstiegsrelegation gegen den Meister aus der Regionalliga Nordost gespielt und gewonnen werden.

Außerdem hat Unterhaching die Lizenz für die 3. Liga nur unter Auflagen erhalten und hatte schon Anfang des Jahres finanzielle Probleme. „Wir haben gewisse Bedingungen, die müssen wir erfüllen“, sagte Präsident Manni Schwabl Ende April in der "TZ". „Wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen und diese Auflagen erfüllen können oder wollen, dann haben wir auch Grünes Licht.“ Das Nachwuchsleistungszentrum des Vereins solle auf jeden Fall erhalten bleiben.

Erste Trainerstation für Wagner

"Wir werden uns in den Gremien zusammensetzen und besprechen: 'Wie weit geht man ins Risiko?'", kündigte Schwabl damals an. Diese Planungen können und müssen nun angegangen werden.

Egal ob in der 3. Liga oder als Regionalligist: Auf der Hachinger Trainerbank wird der Meistertrainer dann nicht mehr sitzen. Sandro Wagner wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Wagner hatte seine Vereinstrainerlaufbahn 2021 in Unterhaching bei den A-Junioren begonnen. Zur Saison 2021/2022 übernahm er die erste Mannschaft, mit der er sich nun zum Meister krönte.