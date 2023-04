Preußen Münster: Zu diesem Klub wechselt Sturm-Talent Bindemann

Der SC Preußen Münster hat bis dato fünf Abgänge zu verzeichnen. Bei vier dieser Spieler ist es klar, wohin ihre Wege führen werden. Nun ist das auch bei Spieler Nummer fünf der Fall.

Neben 18 gültigen Verträgen für die Saison 2023/2024 hat der frischgebackene Drittliga-Aufsteiger SC Preußen Münster auch fünf Spieler im aktuellen Kader, die in Zukunft nicht mehr das SCP-Trikot tragen werden.

Dass Alexander Langlitz und Dennis Daube ihre Karrieren beenden werden, ist seit wenigen Tagen offiziell. Dass Nicolai Remberg (Holstein Kiel) und Henok Teklab (Royale Union St. Gilliose/Belgien) neue Arbeitgeber gefunden haben, ist seit Wochen ein offenes Geheimnis in der Szene.

Bislang war nur unklar, wohin Deniz-Fabian Bindemann gehen wird. RevierSport weiß nun: Das 20-jährige Sturm-Talent der Münsteraner wird die Preußen in Richtung U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf verlassen. Hier erhält er einen Zweijahresvertrag und soll noch an diesem Wochenende in der Landeshauptstadt offiziell vorgestellt werden.

Bindemann hatte eine Vertragsverlängerung in Münster abgelehnt. Denn auch Sportchef Peter Niemeyer hätte den talentierten Angreifer gerne behalten.

Diese Spieler besitzen für 2023/2024 einen Vertrag in Münster: Simon Scherder, Tom Müller, Alexander Hahn, Andrew Wooten, Thorben Deters, Dildar Atmaca, Shaibou Oubeyapwa, Dennis Grote, Marc Lorenz, Max Schulze Niehues, Niko Koulis, Yassine Bouchama, Noah Kloth, Lukas Frenkert, Marvin Benjamins, Darius Ghindovean, Kevin Schacht und Jano ter Horst.

Seit 2014 spielt er für Preußen Münster und debütierte bereits mit 18 in der Regionalliga. In den ersten anderthalb Jahren erzielte der Youngster stolze 13 Treffer in 36 Partien.

Doch in der aktuellen Aufstiegssaison - 13 Einsätze, ein Tor, drei Vorlagen, 263 Spielminuten - gab es für Bindemannen allerdings kein Vorbeikommen an den beiden Torjägern Gerrit Wegkamp (19 Tore) und Andrew Wooten (15 Tore), weshalb der gebürtige Münsteraner häufig in der Oberliga-Westfalen-Reserve der Preußen zum Einsatz kam.

Hier bestritt er zehn Begegnungen und erzielte acht Tore, zeigte einmal mehr seine Vollstrecker-Qualitäten. Demnächst werden diese dann bei Fortuna Düsseldorf unter Talentschmied Nico Michaty gefragt sein.