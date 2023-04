Regionalliga West: Ex-Bundesligaprofi über sein Straelen-Aus, seine Zukunft und Aachen-Traum

Der SV Straelen steigt aus der Regionalliga West ab. Vor dem Saisonende ist bereits ein SVS-Spieler ausgestiegen: Marcel Heller hat seinen Vertrag aufgelöst.

Am vergangenen Samstag, nach der 2:3-Niederlage des SV Straelen bei Fortuna Köln berichtete RevierSport, dass sich die Wege von Marcel Heller und den Straelenern mit sofortiger Wirkung trennen.

Heller, der in dieser Saison 19 Begegnungen (drei Vorlagen) für Straelen absolvierte, gehörte in den letzten fünf Partien nicht mehr zum SVS-Kader.

"Wir haben uns vor zwei Wochen hingesetzt und unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt war der Abstieg schon besiegelt. Die Kommunikation war dann diese, dass nur noch die Jungs zum Einsatz kommen werden, die sich für die neue Saison empfehlen sollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dann kein Spiel mehr machen werde. Ich komme aus Aachen und bin mit Hin- und Rückweg immer 200 Kilometer nach Straelen gefahren. Nur für das Training macht das dann keinen Sinn mehr. So haben wir uns auf ein vorzeitiges Ende geeinigt", erklärt der 123-malige Bundesligaprofi am Montag gegenüber RevierSport.

Dass der 37-Jährige, der in einem biederen Straelener Team zu den Lichtblicken in dieser Saison gehörte, nicht mit in die Oberliga gehen will, stand für Heller frühzeitig fest.

"Ich habe andere Ambitionen. Ich will noch ein, zwei Jahre mindestens Regionalliga spielen. Ich habe in dieser Saison eine einzige Trainingseinheit verpasst, ich bin topfit! Ich habe richtig Lust und noch das nötige Feuer. Ich kann jeder Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, helfen. Davon bin ich überzeugt und kann das auch realistisch einschätzen", sagt Heller, dem nach RevierSport-Informationen einige Anfragen vorliegen.

Bis zum Saisonende will Heller einen Verein in Aachen oder Umgebung finden, wo er am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Wo er dann ab dem 1. Juli 2023 unter Vertrag stehen wird, weiß er noch nicht. Vielleicht ja bei der Alemannia, hier war er schon im Winter 2022 ein Thema.

Heller: "Es gab mal einen Smalltalk mit einem Alemannia-Verantwortlichen. Mehr aber noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Aachener planen. Mal schauen, vielleicht meldet sich ja jemand. Meine Nummer hat man jedenfalls. Es ist ein super Traditionsverein, mit einem geilen Stadion, tollen Fans und das in der Stadt, in der ich mit meiner Tochter lebe. Also, warum nicht? Ich hätte auf jeden Fall Interesse."