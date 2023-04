SV Straelen: Mit sofortiger Wirkung! 123-maliger Bundesligaspieler löst seinen Vertrag auf

Einmal mehr unterlag Tabellenschlusslicht SV Straelen in der Regionalliga West. Bei Fortuna Köln gab es eine knappe 2:3-Niederlage. Nach dem Spiel wurde ein Abgang bekannt.

Der SV Straelen kassierte am Freitagabend - 21. April - eine 2:3-Niederlage bei Fortuna Köln. Es war die 23. Saisonpleite der Straelener.

Trotzdem gebührt dem SVS Respekt: Denn seit Monaten liegt die Mannschaft von Interimstrainer und Sportchef Kevin Wolze abgeschlagen auf dem 18. Tabellenplatz und trotzdem verlor Straelen im Kalenderjahr 2023 nur eine Partie - 0:2 gegen Düren - mit Zwei-Toren-Unterschied. Bei Tabellenführer Preußen Münster kam Straelen gar nach einem 0:5 noch auf 4:5 heran.

"Ja, da hat die Mannschaft auch ein großes Lob verdient. Es ist nicht einfach, auch nicht unter der Woche, sich immer wieder neu zu motivieren, obwohl man seit Wochen weiß, dass man absteigt. Aber ich sage den Jungs auch immer wieder, dass sie auch für sich selbst immer wieder die Motivation finden müssen. Auch sie wollen sich ja ins Rampenlicht spielen und eventuell für andere Aufgaben empfehlen", sagt Wolze gegenüber RevierSport.

Mit dem Spiel bei der Fortuna zeigte er sich nicht unzufrieden: "Wir haben in Köln eine sehr ordentliche 1. Halbzeit gespielt. Das Positionsspiel war sehr gut und die Fortuna hatte Probleme, uns zuzustellen und zu packen. In der 2. Halbzeit hat die Fortuna den Druck erhöht und wir haben, mal wieder, blöde Fehler gemacht. In der Häufigkeit in dieser Saison ist das dann auch kein Pech oder Zufall mehr. Da fehlt dann die Qualität. Mal sind wir einen Schritt zu langsam, mal einen Gedanken im Kopf zu langsam", erzählt der Ex-Profi, der auf 190 Zweitligaspiele in seiner Karriere kommt.

Auf gar 123 Bundesliga-Einsätze kommt derweil Marcel Heller. Bis zum Fortuna-Spiel gehörte der 37-Jährige offiziell dem Straelener Kader der laufenden Saison an. Das ist aber nicht mehr der Fall.

Heller, der in dieser Saison 19 Begegnungen für Straelen absolvierte, gehörte in den letzten fünf Partien nicht mehr zum SVS-Kader. Wolze erklärt: "Wir haben in den letzten Spielen eher den Jungs, mit denen wir auch für die nächste Saison planen, Spielpraxis gegeben. Marcel Heller wird uns verlassen. Er sucht eine neue Herausforderung. Es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, dass er die Fahrten von seinem Wohnort Aachen nach Straelen auf sich nimmt und nicht mehr zum Einsatz kommt. Wir haben uns mit sofortiger Wirkung getrennt. Ich wünsche Marcel, der ein top Profi ist, alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Verlauf seiner Karriere."

Bis Ende Mai hofft Sportchef Wolze dann auch, dass er die ersten Vertragsverlängerungen bekanntgeben kann. Denn aktuell besitzen neben Ken Mata, der einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 hat, kaum Spieler für die neue Spielzeit an der Römerstraße ein Arbeitspapier. "Wir wollen schon sieben, acht Mann halten. Die Jungs haben auch schon ein Angebot vorliegen und sollen sich bis zum Ende des Monats entscheiden. Auch wir brauchen Planungssicherheit. Wir sind uns auch schon mit einigen externen Jungs einig. Wir werden auf jeden Fall eine ordentliche Oberliga-Mannschaft ins Rennen schicken", verrät Wolze.