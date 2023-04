Fortuna Düsseldorf II: Ehemaliges RWE-Talent spielt sich in Notizblöcke von Drittligisten

Fortuna Düsseldorf II hat sich in den letzten Wochen aus dem Keller befreit. Fünf Spiele, zwei Siege, drei Remis, kein Gegentor: Eine tolle Bilanz, an der auch ein Ex-Essener seinen Anteil hat.

Vier Spieltage vor Schluss liegt Fortuna Düsseldorf II fünf Punkte über dem Strich. In der aktuellen Verfassung - fünf Spiele, neun Punkte, 5:0 Tore - dürfte die U23 des Zweitligisten auch durch sein. Denn zu stark, zu konstant präsentierte sich die Elf von Trainer Nico Michaty zuletzt.

Einer der besten Fortunen war dabei stets Nicolas Hirschberger. Der Mittelfeldspieler ist der Dauerläufer im Michaty-Team. Bis zu zwölf Kilometer spult der 24-Jährige Spiel für Spiel ab - kein anderer Fortuna-II-Akteur läuft mehr.

"Ja, das stimmt schon. Das kommt daher, weil ich mich als absoluten Teamplayer sehe und gerne die Meter für meine Kollegen gehe. Diese Kraft habe ich mir in den letzten Jahren immer wieder durch Sonderschichten antrainiert. Schön, wenn jetzt der Effekt zu sehen ist", erklärt Hirschberger gegenüber RevierSport.

Wie stark, und das nicht nur in der läuferischen Komponente, Hirschberger ist, dass haben auch längst andere Klubs bemerkt. Drittligisten, aber auch Top-Regionalligisten bekunden Interesse an dem gebürtigen Rheinberger, dessen Vertrag im Sommer in Düsseldorf ausläuft.

Nicolas Hirschberger in Zahlen: Fortuna Düsseldorf II: 50 Spiele, 4 Tore, 9 Vorlagen VfB Homberg: 35 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen SG Wattenscheid 09: 10 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Rot-Weiss Essen: 2 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Auch die Fortuna ist bemüht, Hirschberger in der Landeshauptstadt als Leader für ihre U23-Mannschaft zu halten. In dieser Saison durfte Hirschberger, der seine Profi-Karriere bei Rot-Weiss Essen begann und nur neun Minuten Spielzeit für RWE verbuchte, auch am Profi-Training teilnehmen. Auch Daniel Thioune hält einiges vom laufstarken Mittelfeldspieler.

"Der Verein hat mir eine Perspektive aufgezeigt. Das ist schön zu sehen, dass die Fortuna einen Plan mit mir hat. Ich habe mich aber noch nicht entschieden. Ich weiß, dass es auch Anfragen aus der 3. Liga gibt. Ich fühle mich jedenfalls stark und bereit, um den nächsten Schritt zu gegen. Ich werde das alles in Ruhe mit meinem Berater, meiner Freund und meiner Familie besprechen. Ich weiß natürlich aber auch, was ich an der Fortuna und Trainer Nico Michaty habe", erzählt Hirschberger, der mittlerweile auf 95 Einsätze in der Regionalliga West kommt.

Für seinen aktuellen Trainer hat er ein Sonderlob parat: "Nico Michaty hat ein Händchen für Menschen. Er hat einfach einen tollen Menschumgang und das alles gepaart mit hoher sportlicher Kompetenz. Er hat mich am meisten geprägt und ist daher auch einer der besten Trainer, den ich bisher hatte." Bleibt nur abzuwarten, ob das so bleibt oder Hirschberger dann ab dem 1. Juli 2023 vielleicht doch von einem anderen Coach trainiert wird.