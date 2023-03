Regionalliga West: WSV-Coach Dogan über Lippstadt-Erfolg, Negativlauf und die Zukunft

Der Wuppertaler SV konnte seine Negativ-Serie in der Regionalliga-West durch einen 3:1-Erfolg gegen den SV Lippstadt stoppen. Das sagt Hüzeyfe Dogan.

Der Wuppertaler SV hat wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Auswärtsspiel in Lippstadt gewannen die Wuppertaler mit 3:1.

Nach der Führung durch Lion Schweers (13.) in Halbzeit eins, kassierten die Wuppertaler erst den Ausgleich von Seungwon Lee (54.), ehe Philipp Hanke (68.) und Roman Prokoph (90.) das Spiel für den WSV entschieden.

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch dass wir nach dem Ausgleich nochmal in Führung gehen konnten. Das war auch nicht immer selbstverständlich in den letzten Wochen. Wir haben im gesamten Spiel wenig bis gar nichts zugelassen. Die Mannschaft war von vornherein gewillt, das Spiel zu gewinnen und das hat sie dann auch getan“, zeigte sich Hüzeyfe Dogan erleichtert.

Der letzte Liga-Sieg lag bei Schlusspfiff exakt einen Monat in der Vergangenheit. Damals gewann der WSV bei Alemannia Aachen (4:1). Seitdem spielten die Wuppertaler gegen drei Abstiegskandidaten nur Unentschieden (Ahlen, Straelen, Köln U23) und verloren gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach (2:4). Hinzu kommt die Niederlage im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen (0:1).

Den Negativlauf begründet Dogan wie folgt: „Wir mussten in der Englischen Woche nach dem Aachen-Spiel auf fünf Positionen verändern und hatten gegen Ahlen dann keinen Rhythmus. Gegen Gladbach spielen wir in Unterzahl, sind trotzdem besser, aber es lief nicht für uns. Dann kann man schnell in den Strudel geraten und das sind wir leider. Wir sind dafür verantwortlich gewesen, dort raus zu kommen. Mit dem Sieg sind wir hoffentlich wieder in der Erfolgsspur.“

Dogan will Saison auf Platz zwei beenden und freut sich auf die Zukunft

Das Saisonziel für das Team sei auf jeden Fall die Saison so hoch wie möglich und besser als letzte Saison zu beenden, sprich auf Platz zwei, verrät Dogan, der unter der Woche seinen Vertrag für die neue Saison verlängerte.

„Ich freue mich, weiter mit der Mannschaft zu arbeiten. Wenn der Großteil der Mannschaft bleibt, werden wir in der neuen Saison versuchen, richtig anzugreifen. Die Planungen laufen schon, wir führen zurzeit einige Gespräche und werden versuchen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen“, zeigt sich Dogan optimistisch gegenüber der Zukunft.