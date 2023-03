SV Lippstadt: Als der Kapitän RevierSport absagte und beim FC Schalke 04 unterschrieb

Der SV Lippstadt hat einen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Der Kapitän warnt aber vor dem Spiel gegen den Wuppertaler SV.

"Das wir safe sind, will ich nicht hören. Weil das einfach nicht der Fall ist! Wir müssen in der Rückrunde noch einige gute Resultate einfahren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Noch läuft es nicht so wie gewünscht", erklärt Finn Heiserholt die Ausgangslage im Keller aus Sicht des SV Lippstadt 08.

Heiserholt und Co. haben eine starke Hinrunde gespielt. Doch seit fünf Begegnungen wartet Lippstadt auf einen Sieg. "Es ist manchmal sehr schwer zu erklären, woran es liegt", sagt er.

Am Samstag kommt der Wuppertaler SV (14 Uhr) nach Lippstadt. Danach folgen Duelle gegen die Keller-Kinder Ahlen und Wattenscheid. Das sind durchaus entscheidende Wochen für Lippstadt. "Wir wollen frühzeitig Ruhe haben und in diesen Spielen ordentlich punkten. Aber wir wissen auch, dass haben die letzten Spiele gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann und wir immer an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um drei Punkte zu holen", betont Heiserholt.

Heiserholt ist Kapitän und ein wichtiger Baustein im System von SVL-Trainer Felix Bechtold. Ob er das auch über die Saison hinaus bleiben wird, weiß er noch nicht. "Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr in Lippstadt und fühle mich sehr wohl. Doch entschieden ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts", verrät er.

Das war der Wahnsinn. Schließlich bin ich von Kindesbeinen an Schalker. Ich musste RevierSport absagen und habe einen Zweijahresvertrag bei der U23 des FC Schalke unterschrieben. Finn Heiserholt

Heiserholt hat schon in der Vergangenheit am eigenen Leibe erfahren, dass erst alles in trockenen Tüchern ist, wenn auch die Unterschrift erfolgt. Und manchmal kommen auch dann noch Dinge ins Rollen, mit denen man nicht gerechnet hat.

"(lacht) Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das war echt eine krasse Geschichte", erinnert er sich und erzählt: "Für den Herbst 2017 habe ich ein Journalistik-Studium in Dortmund geplant. Dafür habe ich ein Pflicht-Praktikum absolvieren müssen. Ich habe mich beim RevierSport für den Sommer 2017 beworben und ich wurde auch angenommen. Die Freude war groß und ich habe mich auf den Start gefreut. Doch plötzlich flatterte ein Angebot des FC Schalke 04 ins Haus. Das war der Wahnsinn. Schließlich bin ich von Kindesbeinen an Schalker. Ich musste RevierSport absagen und habe einen Zweijahresvertrag bei der U23 des FC Schalke unterschrieben."

Mittlerweile kommt der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler auf 130 Regionalligaspiele in den Trikots der TSG Sprockhövel, Schalke II und SV Lippstadt. Doch noch besitzt der angehende Bachelor des Sport-Management weitere Träume und Ziele. Heiserholt: "Ich strebe nach dem Maximum. Wenn man die 3. Liga sieht, dann träumt man davon. Aber man muss es auch realistisch bewerten. Ich weiß aber, dass man mit harter Arbeit seine Träume auch verwirklichen kann. So alt bin ich ja noch nicht (lacht)."