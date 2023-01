Münster: SC Preußen verleiht Stürmer in den Südwesten

Der SC Preußen Münster hat vor dem Restrundenauftakt in der Regionalliga West noch einen Spieler in den Südwesten der Republik verliehen.

Einen Zugang hat der Tabellenführer der Regionalliga West, der SC Preußen Münster, in diesem Winter-Transferfenster nicht präsentiert. Am Deadline-Day gaben die Adlerträger aber einen Abgang bekannt.

Im Sommer 2021 ist Kevin Schacht an die Hammer Straße gewechselt, wo er mit starken Leistungen in der U23 auf sich aufmerksam machte und zu Beginn der laufenden Spielzeit zu den Profis aufrückte. Im Westfalenpokal kommt der 20-Jährige auf drei Einsätze, in der Liga ist der Linksfuß, der 14 Mal im Kader stand, aber noch ohne Minuten.

Um Schacht in den kommenden Monaten mehr Spielpraxis zu ermöglichen, wird er bis zum Saisonende an den Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier verliehen. Dort trainierte Schacht bereits vergangene Woche mit - RevierSport berichtete - und empfahl sich bei der Eintracht, auch durch ein Tor im Testspiel, als Verstärkung.

"Für Kevins weitere Entwicklung ist es einfach essentiell, möglichst viele Minuten auf hohem Niveau zu sammeln. Diese Perspektive bekommt er in Trier aufgezeigt, wo er die Verantwortlichen im Probetraining von seinen Qualitäten, die er zweifelsohne mitbringt, überzeugt hat. Fest steht aber auch: Ab Sommer planen wir wieder fest mit Kevin und wollen ihn bei seiner weiteren Entwicklung begleiten", sagt Münsters Geschäftsführer Sport, Peter Niemeyer, zur Leihe und betont: "Es ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation: Kevin wird an dieser neuen Herausforderung, in einer neuen Stadt, in einer neuen Liga und im Abstiegskampf zu spielen, wachsen. Die Eintracht darf sich auf einen talentierten Spieler freuen, der ihnen in der für sie wichtigen Saisonphase mit seiner Spielweise sicher helfen wird. Und wir freuen uns, wenn wir ihn zur neuen Spielzeit mit neuen Erfahrungen wieder an der Hammer Straße begrüßen dürfen."